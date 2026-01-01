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Kinoafisha TV Shows The White Queen Awards

"The White Queen" updates

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Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
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