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Киноафиша Сериалы Белая королева Награды

Награды и номинации «Белая королева»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
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