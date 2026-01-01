Menu
Kinoafisha TV Shows The White Queen Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The White Queen

  • Ypres, Belgium
  • Damme, Belgium
  • Saint Bavo Cathedral, Ghent, Belgium
  • Saint Bavo's Abbey, Ghent, Flanders, Belgium
  • St. Peter's Abbey, Ghent, Belgium
  • Castle of Gerald the Devil, Ghent, Flanders, Belgium
  • The Gravensteen, Ghent, Flanders, Belgium
  • Ghent, Flanders, Belgium
  • Bruges, West Flanders, Belgium
  • Cloth Hall, Ypres, Belgium
  • Ursel, Belgium
  • Ter Doest, Lissewege, Belgium
  • Augustijnenklooster, Academiestraat, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • Cathédrale de Saint-Bavon, Sint-Baafsplein, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • Château de Gérard le Diable, Geraard de Duivelstraat 1, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • Château fort d'Écaussinnes-Lalaing, Rue de Seneffe 1, 7191 Écaussinnes, Belgium
  • Gravensteen, Château des comtes de Flandre, Sint-Veerleplein 11, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • Halles aux draps d'Ypres, Grote Markt 34, 8900 Ieper, Belgium
  • Hostellerie Hof Ter Doest, Bruges, Belgium
  • L'Abbaye Saint-Bavon de Gand, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • L'Abbaye de Saint-Pierre, Sint-Pietersplein, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium
  • Rumbeke, Roulers, Belgium

Iconic scenes & Locations

Tower of London
Basilica of the Holy Blood, Bruges, West Flanders, Belgium
St Stephen's Chapel in the old Palace of Westminster
Church of Our Lady, Bruges, West Flanders, Belgium
Westminster Hall
Town Hall, Bruges, West Flanders, Belgium
London streets
Heilige Geeststraat, Bruges, West Flanders, Belgium
Tower of London
La Basilique du Saint-Sang, Burg 13, 8000 Bruges, Belgium
London street
Heilige-Geeststraat, 8000 Bruges, Belgium
Westminster Hall
Hôtel de ville de Bruges, Burg 12, 8000 Bruges, Belgium
Saint Stephen's Chapel in the Palace of Westminster
Church of Our Lady Bruges, Mariastraat, 8000 Brugge, Belgium
