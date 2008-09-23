Menu
The Mentalist poster
Kinoafisha TV Shows The Mentalist Seasons

The Mentalist All seasons

The Mentalist
Production year 2008
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel CBS

Series rating

8.7
Rate 11 votes
8.2 IMDb
All seasons of "The Mentalist"
The Mentalist - Season 1 Season 1
23 episodes 23 September 2008 - 19 May 2009
 
The Mentalist - Season 2 Season 2
23 episodes 24 September 2009 - 20 May 2010
 
The Mentalist - Season 3 Season 3
24 episodes 23 September 2010 - 19 May 2011
 
The Mentalist - Season 4 Season 4
24 episodes 22 September 2011 - 17 May 2012
 
The Mentalist - Season 5 Season 5
22 episodes 30 September 2012 - 5 May 2013
 
The Mentalist - Season 6 Season 6
22 episodes 29 September 2013 - 18 May 2014
 
The Mentalist - Season 7 Season 7
13 episodes 30 November 2014 - 18 February 2015
 
