The Mentalist
Production year
2008
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
CBS
Series rating
8.7
Rate
11
votes
8.2
IMDb
All seasons of "The Mentalist"
Season 1
23 episodes
23 September 2008 - 19 May 2009
Season 2
23 episodes
24 September 2009 - 20 May 2010
Season 3
24 episodes
23 September 2010 - 19 May 2011
Season 4
24 episodes
22 September 2011 - 17 May 2012
Season 5
22 episodes
30 September 2012 - 5 May 2013
Season 6
22 episodes
29 September 2013 - 18 May 2014
Season 7
13 episodes
30 November 2014 - 18 February 2015
