The Crown 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 60 minutes
Streaming service Netflix

Series rating

8.7
Rate 10 votes
8.6 IMDb
All seasons of "The Crown"
The Crown - Season 1 Season 1
10 episodes 4 November 2016
 
The Crown - Season 2 Season 2
10 episodes 8 December 2017
 
The Crown - Season 3 Season 3
10 episodes 17 November 2019
 
The Crown - Season 4 Season 4
10 episodes 15 November 2020
 
The Crown - Season 5 Season 5
10 episodes 9 November 2022
 
The Crown - Season 6 Season 6
10 episodes 16 November 2023 - 14 December 2023
 
