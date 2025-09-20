Menu
Kinoafisha
TV Shows
Supernatural
Статьи о сериале «Supernatural»
Статьи о сериале «Supernatural»
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Если бы CW был смелее, то их вселенная еще была бы жива.
Write review
20 September 2025 17:09
«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно
У его экранного брата, кстати, нелюбимый эпизод совсем другой. Но это и неудивительно.
Write review
14 September 2025 20:03
«Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон
Зрители, кстати, выдали эпизоду лишь 6.8 на IMDb.
Write review
14 September 2025 15:13
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Если хочется той же атмосферы, но не растягивать — это идеальный вариант.
Write review
12 September 2025 15:42
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
Создателям сериала придется менять форматы.
4 comments
21 August 2025 08:27
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами
Хотя график работы сильно не отличался.
Write review
20 August 2025 14:44
«Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров
Речь идет о перезапуске, а не о 16 сезоне. Возможно, это даже к лучшему.
2 comments
17 August 2025 18:36
За 30 лет до «Сверхов» вышел забытый похожий Sci-Fi — до сих пор смотрится на одном дыхании (и держит 100%-рейтинг четверть века)
В 2012 году даже анонсировали ремейк с Джонни Деппом, но до производства дело так и не дошло.
Write review
14 August 2025 09:54
Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала
Вы бы посчитали его слабаком и даже не поставили в топ-20.
Write review
11 August 2025 17:38
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть
Создатели часто заигрывали с фан-сообществом — и попадали в самую точку.
Write review
9 August 2025 07:29
Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»
Но хотеть — не вредно, и шоураннеры признают, что шансов нет.
Write review
7 August 2025 20:32
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
16-му сезону придется расставлять точки над i.
Write review
24 July 2025 13:17
«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине
Не исключено, что постановщик сделал правильный выбор.
4 comments
20 July 2025 17:09
Смешались в кучу охотники, вампиры, демоны и левиафаны: честно пройдите тест и узнайте, кто вы из «Сверхъестественного»
Все мечтают быть Дином, а по итогу удивляются, оказавшись в аду.
Write review
8 July 2025 10:23
Собрали самых раздражающих, изменили канон: каждый спин-офф «Сверхъестественного» оказывался катастрофой (даже аниме)
Рейтинги были ужасные, а комментаторы соревновались в умении оскорблять создателей.
1 comment
7 July 2025 07:00
Продолжению «Сверхъестественного» придется исправить главную ошибку последних сезонов: и речь вовсе не про гибель Дина
В какой-то момент шоураннеры явно позабыли, с чего все начиналось.
Write review
30 June 2025 20:03
«Надел ботинки и сел за руль “Шевроле”»: продолжению «Сверхъестественного» — быть, и Эклс уже на низком старте
Но не ждите 16 сезон в ближайшее время.
7 comments
26 June 2025 17:09
Абсолютно сильные и не менее нахальные: архангелы из «Сверхъестественного» — от худшего к лучшему
От них было больше вреда, чем пользы.
Write review
7 June 2025 07:29
«Квинтэссенция лицемерия с крыльями»: топ-5 худших ангелов «Сверхъестественного» возглавил вовсе не Люцифер, и даже Метатрон в пролете
Именно их зрители презирают сильнее всего.
Write review
26 May 2025 20:03
Если бы демоны существовали, то они не смогли бы досмотреть «Сверхъестественное» дальше 4 серии
Как думаете, почему?
Write review
20 May 2025 07:58
Желтоглазого помнят многие, но это банально: топ демонов «Сверхъестественного»
Были среди них и те, кто постоянно выручал братьев Винчестеров.
Write review
22 April 2025 17:09
«Сверхъестественное» предсказало следующую роль Джареда Падалеки — еще за 10 лет до того, как актер появился в ней на экране
Случайная манифестация в короткой сцене сериала все-таки сработала.
Write review
16 March 2025 07:58
«Нам нужно поработать... снова»: создатель «Сверхъестественного» воссоединит Дина, Сэма, Бобби и Кастиэля
Новая безумная идея пришла в голову Крипке.
Write review
27 February 2025 18:03
327 серий болтовни и перестрелок: вспоминаем, чем закончилось затянувшееся «Сверхъестественное»
Не все дожили до финала саги о Винчестерах.
4 comments
22 February 2025 16:40
Кто мог бы сыграть в российской версии «Сверхъестественного»: кандидаты уже нашлись
Зрители оказались шокированы возможной адаптацией.
Write review
30 December 2024 20:31
Даже советовать не хочется: 5 сериалов с ужасной концовкой, которая перечеркивает все их плюсы
Не сработала даже магия вне Хогвартса.
4 comments
24 December 2024 20:31
Эти актеры похожи как две капли воды: зрители годами принимали их за одного человека (фото)
Мужчины имеют одинаковую внешность, но разную фильмографию.
Write review
5 November 2024 20:03
