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Kinoafisha TV Shows Strangers Soundtrack

Soundtrack from "Strangers"

Music from "Strangers" All info
Strangers (Original Motion Picture Soundtrack)
Strangers (Original Motion Picture Soundtrack) 17 tracks. Raffertie
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Title Artist Time
1 Jonah (Main Theme) Raffertie / Benjamin Stefanski 2:11
2 Fragments Raffertie / Benjamin Stefanski 2:58
3 Broken Raffertie / Benjamin Stefanski 1:46
4 Message Raffertie / Benjamin Stefanski 3:46
5 Sally Raffertie / Benjamin Stefanski 1:54
6 White Dragon Raffertie / Benjamin Stefanski 0:46
7 Consulate Raffertie / Benjamin Stefanski 1:54
8 Mortuary Raffertie / Benjamin Stefanski 2:22
9 Memory Raffertie / Benjamin Stefanski 1:39
10 Questions Raffertie / Benjamin Stefanski 1:03
11 Macau Raffertie / Benjamin Stefanski 1:07
12 Po Toi-O Bay Raffertie / Benjamin Stefanski 0:57
13 Kai Raffertie / Benjamin Stefanski 2:24
14 Arson Raffertie / Benjamin Stefanski 2:11
15 Daughter Raffertie / Benjamin Stefanski 2:33
16 Jonah (Reprise) Raffertie / Benjamin Stefanski 1:24
17 Jane Eyre Raffertie / Benjamin Stefanski 4:06
Listen to songs from "Strangers" (2018) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Strangers" in different languages are free for listening online.
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