|Title
|Artist
|Time
|1
|Jonah (Main Theme)
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:11
|2
|Fragments
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:58
|3
|Broken
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:46
|4
|Message
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|3:46
|5
|Sally
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:54
|6
|White Dragon
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|0:46
|7
|Consulate
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:54
|8
|Mortuary
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:22
|9
|Memory
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:39
|10
|Questions
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:03
|11
|Macau
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:07
|12
|Po Toi-O Bay
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|0:57
|13
|Kai
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:24
|14
|Arson
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:11
|15
|Daughter
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|2:33
|16
|Jonah (Reprise)
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|1:24
|17
|Jane Eyre
|Raffertie / Benjamin Stefanski
|4:06