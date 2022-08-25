Menu
Star Trek: Lower Decks 2020, season 3

Star Trek: Lower Decks season 3 poster
Star Trek: Lower Decks 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Star Trek: Lower Decks" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» история четырех младших офицеров, ставших членами экипажа «Серритос», продолжится. В предыдущих сезонах они оказывались на незнакомых планетах, выполняли специальные задания от доктора Т-Аны, проводили расследование, связанное с чудовищным Мугато, и пытались попасть на знаменитую вечеринку Звездного флота. Талантливая девушка Маринер, скрупулезный Боймлер, обладатель кибернетического имплантата Резерфорд и новобранец Тэнди готовятся к новым приключениям.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.8 IMDb

Star Trek: Lower Decks List of episodes

Grounded
Season 3 Episode 1
25 August 2022
The Least Dangerous Game
Season 3 Episode 2
1 September 2022
Mining The Mind's Mines
Season 3 Episode 3
8 September 2022
Room For Growth
Season 3 Episode 4
15 September 2022
Reflections
Season 3 Episode 5
22 September 2022
Hear All, Trust Nothing
Season 3 Episode 6
29 September 2022
A Mathematically Perfect Redemption
Season 3 Episode 7
6 October 2022
Crisis Point 2: Paradoxus
Season 3 Episode 8
13 October 2022
Trusted Sources
Season 3 Episode 9
20 October 2022
The Stars at Night
Season 3 Episode 10
27 October 2022
