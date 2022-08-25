В 3 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» история четырех младших офицеров, ставших членами экипажа «Серритос», продолжится. В предыдущих сезонах они оказывались на незнакомых планетах, выполняли специальные задания от доктора Т-Аны, проводили расследование, связанное с чудовищным Мугато, и пытались попасть на знаменитую вечеринку Звездного флота. Талантливая девушка Маринер, скрупулезный Боймлер, обладатель кибернетического имплантата Резерфорд и новобранец Тэнди готовятся к новым приключениям.