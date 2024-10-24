Menu
Star Trek: Lower Decks 2020 - 2024, season 5
Star Trek: Lower Decks
16+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
24 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
4 hours 10 minutes
Series rating
7.5
Rate
13
votes
7.8
IMDb
Star Trek: Lower Decks List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dos Cerritos
Season 5
Episode 1
24 October 2024
Shades Of Green
Season 5
Episode 2
24 October 2024
The Best Exotic Nanite Hotel
Season 5
Episode 3
31 October 2024
A Farewell to Farms
Season 5
Episode 4
7 November 2024
Star Base 80?
Season 5
Episode 5
14 November 2024
Of Gods and Angels
Season 5
Episode 6
21 November 2024
Fully Dilated
Season 5
Episode 7
28 November 2024
Upper Decks
Season 5
Episode 8
5 December 2024
Fissure Quest
Season 5
Episode 9
12 December 2024
The New Next Generation
Season 5
Episode 10
19 December 2024
