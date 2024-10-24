Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: Lower Decks 2020 - 2024, season 5

Star Trek: Lower Decks season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: Lower Decks Seasons Season 5
Star Trek: Lower Decks 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 24 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.8 IMDb

Star Trek: Lower Decks List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dos Cerritos
Season 5 Episode 1
24 October 2024
Shades Of Green
Season 5 Episode 2
24 October 2024
The Best Exotic Nanite Hotel
Season 5 Episode 3
31 October 2024
A Farewell to Farms
Season 5 Episode 4
7 November 2024
Star Base 80?
Season 5 Episode 5
14 November 2024
Of Gods and Angels
Season 5 Episode 6
21 November 2024
Fully Dilated
Season 5 Episode 7
28 November 2024
Upper Decks
Season 5 Episode 8
5 December 2024
Fissure Quest
Season 5 Episode 9
12 December 2024
The New Next Generation
Season 5 Episode 10
19 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more