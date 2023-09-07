Menu
Star Trek: Lower Decks 2020, season 4

Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
В 4 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» продолжаются увлекательные приключения «космических аутсайдеров» на просторах Вселенной. В центре сюжета оказывается вспомогательный экипаж одного из наименее сильных, крупных и значимых кораблей Звездного флота. Мичманы Маринер, Бойлер, Тенди и Резерфорд вновь отправляются навстречу опасностям. А опасностей в 2380 году действительно встречается немало: то корабль сотрясается от множества научно-фантастических аномалий, то на борт пытаются забраться воинственные инопланетяне, а то вышестоящее руководство отправляет в команду нового капитана.

Twovix
Season 4 Episode 1
7 September 2023
I Have No Bones Yet I Must Flee
Season 4 Episode 2
7 September 2023
In the Cradle of Vexilon
Season 4 Episode 3
14 September 2023
Something Borrowed, Something Green
Season 4 Episode 4
21 September 2023
Empathalogical Fallacies
Season 4 Episode 5
28 September 2023
Parth Ferengi's Heart Place
Season 4 Episode 6
5 October 2023
A Few Badgeys More
Season 4 Episode 7
12 October 2023
Caves
Season 4 Episode 8
19 October 2023
The Inner Fight
Season 4 Episode 9
26 October 2023
Old Friends, New Planets
Season 4 Episode 10
2 November 2023
