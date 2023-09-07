В 4 сезоне сериала «Звездный путь: Нижние палубы» продолжаются увлекательные приключения «космических аутсайдеров» на просторах Вселенной. В центре сюжета оказывается вспомогательный экипаж одного из наименее сильных, крупных и значимых кораблей Звездного флота. Мичманы Маринер, Бойлер, Тенди и Резерфорд вновь отправляются навстречу опасностям. А опасностей в 2380 году действительно встречается немало: то корабль сотрясается от множества научно-фантастических аномалий, то на борт пытаются забраться воинственные инопланетяне, а то вышестоящее руководство отправляет в команду нового капитана.