Springfloden 2016 - 2018, season 2

Springfloden 18+
Season premiere 16 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
Во 2 сезоне сериала «Прилив» таможенника обнаруживают мертвым на рабочем месте, и поначалу полиция полагает, что он покончил с собой. Но вскоре обнаруживается связь этого происшествия с убийством в Марселе. Оливия и Том вновь оказываются втянутыми в расследование таинственного убийства, без улик, свидетелей и зацепок. Тем временем друг Тома Аббас просит сопроводить его в Марсель и помочь ему выяснить, что случилось с Самирой. Ситуацию усугубляет то, что за голову Аббаса местная банда назначила цену. Оливия снова встречает загадочного Александра Поповича, и их разговор вызывает интерес у влиятельных людей.

7.7
Rate 20 votes
7.5 IMDb

Season 1
Season 2
Avsnitt 1
Season 2 Episode 1
16 September 2018
Avsnitt 2
Season 2 Episode 2
23 September 2018
Avsnitt 3
Season 2 Episode 3
30 September 2018
Avsnitt 4
Season 2 Episode 4
7 October 2018
Avsnitt 5
Season 2 Episode 5
14 October 2018
Avsnitt 6
Season 2 Episode 6
21 October 2018
Avsnitt 7
Season 2 Episode 7
28 October 2018
Avsnitt 8
Season 2 Episode 8
4 November 2018
Avsnitt 9
Season 2 Episode 9
11 November 2018
Avsnitt 10
Season 2 Episode 10
18 November 2018
