Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Springfloden 2016 - 2018 season 1

Springfloden season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Springfloden Seasons Season 1

Springfloden 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Springfloden" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прилив» в 1987 году на шведском острове Нордкостер происходит жестокое убийство беременной женщины. Еще живую, ее закапывают в песок перед приливом, и с приходом воды она захлебывается насмерть. Свидетелем трагедии становится девятилетний ребенок. Он сотрудничает с полицией и отвечает на все вопросы, но слов мальчика оказывается мало для выставления обвинения. Вскоре ведущий дело инспектор Том Стилтон опускает руки, вынужденный закрыть расследование как безнадежное. Но 24 года спустя студентка полицейской академии Оливия Реннинг вновь возвращается к этому делу.

Series rating

8.2
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Write review
"Springfloden" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
6 March 2016
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
13 March 2016
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
20 March 2016
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
3 April 2016
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
10 April 2016
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
17 April 2016
Avsnitt 7
Season 1 Episode 7
24 April 2016
Avsnitt 8
Season 1 Episode 8
1 May 2016
Avsnitt 9
Season 1 Episode 9
8 May 2016
Avsnitt 10
Season 1 Episode 10
15 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more