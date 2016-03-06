В 1 сезоне сериала «Прилив» в 1987 году на шведском острове Нордкостер происходит жестокое убийство беременной женщины. Еще живую, ее закапывают в песок перед приливом, и с приходом воды она захлебывается насмерть. Свидетелем трагедии становится девятилетний ребенок. Он сотрудничает с полицией и отвечает на все вопросы, но слов мальчика оказывается мало для выставления обвинения. Вскоре ведущий дело инспектор Том Стилтон опускает руки, вынужденный закрыть расследование как безнадежное. Но 24 года спустя студентка полицейской академии Оливия Реннинг вновь возвращается к этому делу.