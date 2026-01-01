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Kinoafisha TV Shows Spartacus Soundtrack

Soundtrack from "Spartacus"

Music from "Spartacus" All info
Spartacus: Vengeance (Music From the Starz Original Series)
Spartacus: Vengeance (Music From the Starz Original Series) 64 tracks. Joseph LoDuca
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Title Artist Time
1 Retreat (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 2:40
2 Is Capua Burning? (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 2:48
3 Steel Nerve (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 3:01
4 Syrian Lesson (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 3:20
5 Lifting Curse (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 4:11
6 Healing Wounds (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:53
7 Forever Loved (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 4:41
8 By Your Side (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:15
9 Overjoyed (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:20
10 Aurelia Dies (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:50
11 Hymn To Venus (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 2:12
12 Ashur's Gift (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:04
13 Finding Naevia (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:53
14 Mine Fight (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 4:21
15 He Comes (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 3:12
16 Nothing Is Forgiven (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:07
17 Night Forest Battle (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:52
18 Ashur's Last Stand (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 7:22
19 As Promised (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:19
20 Slaves No More (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:07
21 Fight Party (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:33
22 Mad Lucretia (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:50
23 Broken Waters (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 2:58
24 Mercato Displays (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 3:34
25 Crixus In the Mix (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 0:47
26 The Greatest Cause of All (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:40
27 Found Their End (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 0:56
28 Experienced Hands (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:14
29 Purchasing Silence (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:58
30 He Has Fallen (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 1:39
31 What Dawn Brings (From "Spartacus: Vengeance") Joseph LoDuca 2:31
32 Team Batiatus (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:59
33 Rules of Combat (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:20
34 Diona's End (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 2:54
35 Snuff Montage (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:36
36 Fill Her Eyes (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:58
37 Free Man (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:57
38 Eyes Firmly Fixed (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:55
39 Proper Reward (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 4:14
40 Gannicus (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:30
41 An End To Sulking (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:48
42 Blind Sided (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 2:25
43 An Offer Refused (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:39
44 Long Shadow (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 2:17
45 Gaia's Guile (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:44
46 Gannicus Vs Crixus (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 2:09
47 The Doctore Is Out (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:43
48 Bati In 'Da House (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:58
49 A Man So Blessed (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:59
50 Primus Lost (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 0:54
51 Senior Moment (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:32
52 Auctus Exhibition (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:42
53 Marked Man (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:59
54 Brother Crixus (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:57
55 New Capua Nets (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:15
56 Sisters (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:15
57 House of Delights (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:47
58 A Deeper Lie (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:11
59 Masquerade (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:29
60 Titus Ultimatum (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:50
61 Down For You (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:03
62 A Serpent Far Worse (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 1:44
63 Poison (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 3:13
64 Titus Pyre (From "Spartacus: Gods Of The Arena") Joseph LoDuca 2:48
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