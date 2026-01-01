|1
|Retreat (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|2:40
|2
|Is Capua Burning? (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|2:48
|3
|Steel Nerve (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|3:01
|4
|Syrian Lesson (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|3:20
|5
|Lifting Curse (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|4:11
|6
|Healing Wounds (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:53
|7
|Forever Loved (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|4:41
|8
|By Your Side (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:15
|9
|Overjoyed (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:20
|10
|Aurelia Dies (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:50
|11
|Hymn To Venus (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|2:12
|12
|Ashur's Gift (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:04
|13
|Finding Naevia (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:53
|14
|Mine Fight (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|4:21
|15
|He Comes (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|3:12
|16
|Nothing Is Forgiven (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:07
|17
|Night Forest Battle (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:52
|18
|Ashur's Last Stand (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|7:22
|19
|As Promised (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:19
|20
|Slaves No More (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:07
|21
|Fight Party (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:33
|22
|Mad Lucretia (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:50
|23
|Broken Waters (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|2:58
|24
|Mercato Displays (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|3:34
|25
|Crixus In the Mix (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|0:47
|26
|The Greatest Cause of All (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:40
|27
|Found Their End (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|0:56
|28
|Experienced Hands (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:14
|29
|Purchasing Silence (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:58
|30
|He Has Fallen (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|1:39
|31
|What Dawn Brings (From "Spartacus: Vengeance")
|Joseph LoDuca
|2:31
|32
|Team Batiatus (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:59
|33
|Rules of Combat (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:20
|34
|Diona's End (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|2:54
|35
|Snuff Montage (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:36
|36
|Fill Her Eyes (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:58
|37
|Free Man (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:57
|38
|Eyes Firmly Fixed (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:55
|39
|Proper Reward (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|4:14
|40
|Gannicus (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:30
|41
|An End To Sulking (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:48
|42
|Blind Sided (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|2:25
|43
|An Offer Refused (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:39
|44
|Long Shadow (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|2:17
|45
|Gaia's Guile (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:44
|46
|Gannicus Vs Crixus (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|2:09
|47
|The Doctore Is Out (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:43
|48
|Bati In 'Da House (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:58
|49
|A Man So Blessed (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:59
|50
|Primus Lost (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|0:54
|51
|Senior Moment (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:32
|52
|Auctus Exhibition (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:42
|53
|Marked Man (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:59
|54
|Brother Crixus (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:57
|55
|New Capua Nets (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:15
|56
|Sisters (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:15
|57
|House of Delights (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:47
|58
|A Deeper Lie (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:11
|59
|Masquerade (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:29
|60
|Titus Ultimatum (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:50
|61
|Down For You (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:03
|62
|A Serpent Far Worse (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|1:44
|63
|Poison (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|3:13
|64
|Titus Pyre (From "Spartacus: Gods Of The Arena")
|Joseph LoDuca
|2:48