Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Russian Doll Soundtrack

Soundtrack from "Russian Doll"

Music from "Russian Doll" All info
Russian Doll: Seasons 1 & 2 (Music from the Netflix Original Series)
Russian Doll: Seasons 1 & 2 (Music from the Netflix Original Series) 30 tracks. Joe Wong
Listen
Title Artist Time
1 Death Air Joe Wong 0:38
2 Hard Reset (feat. Mary Lattimore) Joe Wong 1:57
3 Tompkins Square Joe Wong 0:53
4 Bodega Register Joe Wong 0:36
5 Fractured Loop (feat. Mary Lattimore & Paul Cartwright) Joe Wong 1:55
6 Horse Huff Joe Wong 0:46
7 Stack Two (feat. Mary Lattimore) Joe Wong 1:23
8 Shabbat Shalom Joe Wong 0:32
9 Alan's Exercise (feat. Judy Kang) Joe Wong 0:47
10 Alan's Elevator (feat. Judy Kang) Joe Wong 0:35
11 Calling John Joe Wong 0:33
12 Ruthie Vibes Joe Wong 0:55
13 An End (feat. Mary Lattimore) Joe Wong 2:22
14 Fanfare (feat. Jonathon Fridmann) Joe Wong 1:32
15 Showtime Joe Wong 1:31
16 Dream Mother Joe Wong 1:47
17 Tone Seven Joe Wong 1:35
18 Guardian Angel Joe Wong 1:09
19 Analog Doll Joe Wong / Joe Wong, Jonathan Maiocco 1:40
20 Inside Her Mind Joe Wong 1:10
21 Jelly Towel Joe Wong 0:35
22 Doctor Joe Wong 1:12
23 Secret Room Joe Wong 0:52
24 Where's Ruth Joe Wong 0:47
25 Astor Place Tunnel Joe Wong 3:44
26 Motherlode Joe Wong 1:42
27 Cistern Joe Wong 1:37
28 Family Train Joe Wong 1:49
29 Searching Joe Wong / Joe Wong, Jonathan Maiocco 1:56
30 Exit Death Air Joe Wong 3:04
Listen to songs from "Russian Doll" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Russian Doll" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more