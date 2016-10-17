В 4 сезоне сериала «Молодежка» Бакин делает предложение Рите. Антипова после нервного срыва отправляют на медицинский осмотр. Он может лишиться своего места из-за чрезмерно агрессивного поведения, а возможно, даже оказаться под арестом. Сборная команда «Медведи» возвращается в родной городок с победой после очередного значимого турнира. Однако дома Макеева и его ребят ожидают не самые приятные новости. В администрацию команды возвращается старый знакомый, которому рады не все. Кисляк, Антипов и Васильев получают редкий шанс проявить себя и пробиться напрямую в большой спорт.