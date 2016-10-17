Menu
Molodezhka season 4 watch online

Molodezhka season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Molodezhka Seasons Season 4

Молодежка 16+
Title Сезон 4
Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 52
Runtime 39 hours 0 minute
"Molodezhka" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Молодежка» Бакин делает предложение Рите. Антипова после нервного срыва отправляют на медицинский осмотр. Он может лишиться своего места из-за чрезмерно агрессивного поведения, а возможно, даже оказаться под арестом. Сборная команда «Медведи» возвращается в родной городок с победой после очередного значимого турнира. Однако дома Макеева и его ребят ожидают не самые приятные новости. В администрацию команды возвращается старый знакомый, которому рады не все. Кисляк, Антипов и Васильев получают редкий шанс проявить себя и пробиться напрямую в большой спорт.

Series rating

6.3
Rate 19 votes
"Molodezhka" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 4 Episode 1
17 October 2016
Серия 2
Season 4 Episode 2
18 October 2016
Серия 3
Season 4 Episode 3
19 October 2016
Серия 4
Season 4 Episode 4
20 October 2016
Серия 5
Season 4 Episode 5
24 October 2016
Серия 6
Season 4 Episode 6
25 October 2016
Серия 7
Season 4 Episode 7
26 October 2016
Серия 8
Season 4 Episode 8
27 October 2016
Серия 9
Season 4 Episode 9
31 October 2016
Серия 10
Season 4 Episode 10
1 November 2016
Серия 11
Season 4 Episode 11
2 November 2016
Серия 12
Season 4 Episode 12
3 November 2016
Серия 13
Season 4 Episode 13
7 November 2016
Серия 14
Season 4 Episode 14
8 November 2016
Серия 15
Season 4 Episode 15
9 November 2016
Серия 16
Season 4 Episode 16
10 November 2016
Серия 17
Season 4 Episode 17
14 November 2016
Серия 18
Season 4 Episode 18
15 November 2016
Серия 19
Season 4 Episode 19
16 November 2016
Серия 20
Season 4 Episode 20
17 November 2016
Серия 21
Season 4 Episode 21
21 November 2016
Серия 22
Season 4 Episode 22
22 November 2016
Серия 23
Season 4 Episode 23
23 November 2016
Серия 24
Season 4 Episode 24
24 November 2016
Серия 25
Season 4 Episode 25
13 March 2017
Серия 26
Season 4 Episode 26
14 March 2017
Серия 27
Season 4 Episode 27
15 March 2017
Серия 28
Season 4 Episode 28
16 March 2017
Серия 29
Season 4 Episode 29
20 March 2017
Серия 30
Season 4 Episode 30
21 March 2017
Серия 31
Season 4 Episode 31
22 March 2017
Серия 32
Season 4 Episode 32
23 March 2017
Серия 33
Season 4 Episode 33
27 March 2017
Серия 34
Season 4 Episode 34
28 March 2017
Серия 35
Season 4 Episode 35
29 March 2017
Серия 36
Season 4 Episode 36
30 March 2017
Серия 37
Season 4 Episode 37
3 April 2017
Серия 38
Season 4 Episode 38
4 April 2017
Серия 39
Season 4 Episode 39
5 April 2017
Серия 40
Season 4 Episode 40
6 April 2017
Серия 41
Season 4 Episode 41
10 April 2017
Серия 42
Season 4 Episode 42
11 April 2017
Серия 43
Season 4 Episode 43
12 April 2017
Серия 44
Season 4 Episode 44
13 April 2017
Серия 45
Season 4 Episode 45
17 April 2017
Серия 46
Season 4 Episode 46
18 April 2017
Серия 47
Season 4 Episode 47
19 April 2017
Серия 48
Season 4 Episode 48
20 April 2017
Серия 49
Season 4 Episode 49
24 April 2017
Серия 50
Season 4 Episode 50
25 April 2017
Серия 51
Season 4 Episode 51
26 April 2017
Серия 52
Season 4 Episode 52
27 April 2017
TV series release schedule
