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Molodezhka season 3 watch online

Molodezhka season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Molodezhka Seasons Season 3
Молодежка 16+
Title Сезон 3
Season premiere 26 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Molodezhka" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Молодежка» команда переживает серьезные перемены – от карьерных перестановок в составе и администрации до лично жизни самих игроков. «Медведи» приветствуют нового сильного спортсмена Евгения Царева, но приживется ли «чужак» в устоявшемся коллективе? Также у клуба появляется новый спортивный директор, а Костров и Пономарев, напротив, рискуют покинуть команду. После неожиданного предложения каждый из них должен сделать свой собственный выбор. Тем временем ребята пытаются устроить сюрприз для Антипова и Макеева, но они еще не знают, что сюрприз ждет их всех.

Series rating

6.6
Rate 22 votes
5.6 IMDb

"Molodezhka" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Серия 1
Season 3 Episode 1
26 October 2015
Серия 2
Season 3 Episode 2
26 October 2015
Серия 3
Season 3 Episode 3
27 October 2015
Серия 4
Season 3 Episode 4
27 October 2015
Серия 5
Season 3 Episode 5
28 October 2015
Серия 6
Season 3 Episode 6
28 October 2015
Серия 7
Season 3 Episode 7
29 October 2015
Серия 8
Season 3 Episode 8
29 October 2015
Серия 9
Season 3 Episode 9
2 November 2015
Серия 10
Season 3 Episode 10
3 November 2015
Серия 11
Season 3 Episode 11
4 November 2015
Серия 12
Season 3 Episode 12
5 November 2015
Серия 13
Season 3 Episode 13
9 November 2015
Серия 14
Season 3 Episode 14
10 November 2015
Серия 15
Season 3 Episode 15
11 November 2015
Серия 16
Season 3 Episode 16
12 November 2015
Серия 17
Season 3 Episode 17
16 November 2015
Серия 18
Season 3 Episode 18
17 November 2015
Серия 19
Season 3 Episode 19
18 November 2015
Серия 20
Season 3 Episode 20
19 November 2015
Серия 21
Season 3 Episode 21
25 January 2016
Серия 22
Season 3 Episode 22
26 January 2016
Серия 23
Season 3 Episode 23
27 January 2016
Серия 24
Season 3 Episode 24
28 January 2016
Серия 25
Season 3 Episode 25
1 February 2016
Серия 26
Season 3 Episode 26
2 February 2016
Серия 27
Season 3 Episode 27
3 February 2016
Серия 28
Season 3 Episode 28
4 February 2016
Серия 29
Season 3 Episode 29
8 February 2016
Серия 30
Season 3 Episode 30
9 February 2016
Серия 31
Season 3 Episode 31
10 February 2016
Серия 32
Season 3 Episode 32
11 February 2016
Серия 33
Season 3 Episode 33
15 February 2016
Серия 34
Season 3 Episode 34
16 February 2016
Серия 35
Season 3 Episode 35
17 February 2016
Серия 36
Season 3 Episode 36
18 February 2016
Серия 37
Season 3 Episode 37
19 February 2016
Серия 38
Season 3 Episode 38
24 February 2016
Серия 39
Season 3 Episode 39
25 February 2016
Серия 40
Season 3 Episode 40
26 February 2016
TV series release schedule
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