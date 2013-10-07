Menu
Molodezhka season 1 watch online

Molodezhka season 1 poster
Молодежка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Molodezhka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Молодежка» юношеская команда по хоккею маленького российского городка проигрывает уже не первый матч подряд. Молодые спортсмены демотивированы, а тренер настолько разочарован в своей работе, что решает ее бросить и распустить команду. Но в последний момент «Медведям» представляется уникальный шанс. Администрации города удается отыскать на должность тренера нового специалиста, да не какого-нибудь, а с опытом в Национальной хоккейной лиге. Сергей Макеев намерен научить ребят всему, что он умеет сам. Вот только 15-17-летние хоккеисты, помимо побед, думают о личной жизни и школьных контрольных.

Series rating

6.3
Rate 19 votes
"Molodezhka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 October 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 October 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 October 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 October 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 October 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 October 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 October 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 October 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 October 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
29 October 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 October 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
31 October 2013
Серия 17
Season 1 Episode 17
4 November 2013
Серия 18
Season 1 Episode 18
5 November 2013
Серия 19
Season 1 Episode 19
6 November 2013
Серия 20
Season 1 Episode 20
7 November 2013
Серия 21
Season 1 Episode 21
11 November 2013
Серия 22
Season 1 Episode 22
12 November 2013
Серия 23
Season 1 Episode 23
13 November 2013
Серия 24
Season 1 Episode 24
14 November 2013
Серия 25
Season 1 Episode 25
18 November 2013
Серия 26
Season 1 Episode 26
19 November 2013
Серия 27
Season 1 Episode 27
20 November 2013
Серия 28
Season 1 Episode 28
21 November 2013
Серия 29
Season 1 Episode 29
25 November 2013
Серия 30
Season 1 Episode 30
26 November 2013
Серия 31
Season 1 Episode 31
27 November 2013
Серия 32
Season 1 Episode 32
28 November 2013
Серия 33
Season 1 Episode 33
2 December 2013
Серия 34
Season 1 Episode 34
3 December 2013
Серия 35
Season 1 Episode 35
4 December 2013
Серия 36
Season 1 Episode 36
5 December 2013
Серия 37
Season 1 Episode 37
9 December 2013
Серия 38
Season 1 Episode 38
10 December 2013
Серия 39
Season 1 Episode 39
11 December 2013
Серия 40
Season 1 Episode 40
12 December 2013
TV series release schedule
