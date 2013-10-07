В 1 сезоне сериала «Молодежка» юношеская команда по хоккею маленького российского городка проигрывает уже не первый матч подряд. Молодые спортсмены демотивированы, а тренер настолько разочарован в своей работе, что решает ее бросить и распустить команду. Но в последний момент «Медведям» представляется уникальный шанс. Администрации города удается отыскать на должность тренера нового специалиста, да не какого-нибудь, а с опытом в Национальной хоккейной лиге. Сергей Макеев намерен научить ребят всему, что он умеет сам. Вот только 15-17-летние хоккеисты, помимо побед, думают о личной жизни и школьных контрольных.