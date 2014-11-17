Menu
Molodezhka season 2

Molodezhka season 2 poster
Molodezhka Season 2

Молодежка 16+
Title Сезон 2
Season premiere 17 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Molodezhka" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Молодежка» в команду пытается вернуться Костров, но ребята и тренер не уверены, что его стоит принимать назад. Бакин получает серьезную травму прямо накануне важного матча. Алине поступает крайне странное, но заманчивое предложение, в то время как Дима узнает нечто очень важное о своем прошлом. Макеев выясняет, что правила участия в младшем эшелоне НХЛ неожиданно изменились. Он пытается вернуть команде боевой дух, чтобы успеть подготовить ребят к новым условиям. Калинин является на тренировку «Медведей», однако на площадке его ждет не самый приятный сюрприз.

Series rating

6.3
Rate 19 votes
"Molodezhka" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 2 Episode 1
17 November 2014
Серия 2
Season 2 Episode 2
18 November 2014
Серия 3
Season 2 Episode 3
19 November 2014
Серия 4
Season 2 Episode 4
20 November 2014
Серия 5
Season 2 Episode 5
24 November 2014
Серия 6
Season 2 Episode 6
25 November 2014
Серия 7
Season 2 Episode 7
26 November 2014
Серия 8
Season 2 Episode 8
27 November 2014
Серия 9
Season 2 Episode 9
1 December 2014
Серия 10
Season 2 Episode 10
2 December 2014
Серия 11
Season 2 Episode 11
3 December 2014
Серия 12
Season 2 Episode 12
4 December 2014
Серия 13
Season 2 Episode 13
8 December 2014
Серия 14
Season 2 Episode 14
9 December 2014
Серия 15
Season 2 Episode 15
10 December 2014
Серия 16
Season 2 Episode 16
11 December 2014
Серия 17
Season 2 Episode 17
15 December 2014
Серия 18
Season 2 Episode 18
16 December 2014
Серия 19
Season 2 Episode 19
17 December 2014
Серия 20
Season 2 Episode 20
18 December 2014
Серия 21
Season 2 Episode 21
26 January 2015
Серия 22
Season 2 Episode 22
27 January 2015
Серия 23
Season 2 Episode 23
28 January 2015
Серия 24
Season 2 Episode 24
29 January 2015
Серия 25
Season 2 Episode 25
2 February 2015
Серия 26
Season 2 Episode 26
3 February 2015
Серия 27
Season 2 Episode 27
4 February 2015
Серия 28
Season 2 Episode 28
5 February 2015
Серия 29
Season 2 Episode 29
9 February 2015
Серия 30
Season 2 Episode 30
10 February 2015
Серия 31
Season 2 Episode 31
11 February 2015
Серия 32
Season 2 Episode 32
12 February 2015
Серия 33
Season 2 Episode 33
16 February 2015
Серия 34
Season 2 Episode 34
17 February 2015
Серия 35
Season 2 Episode 35
18 February 2015
Серия 36
Season 2 Episode 36
19 February 2015
Серия 37
Season 2 Episode 37
24 February 2015
Серия 38
Season 2 Episode 38
25 February 2015
Серия 39
Season 2 Episode 39
26 February 2015
Серия 40
Season 2 Episode 40
26 February 2015
TV series release schedule
