Во 2 сезоне сериала «Молодежка» в команду пытается вернуться Костров, но ребята и тренер не уверены, что его стоит принимать назад. Бакин получает серьезную травму прямо накануне важного матча. Алине поступает крайне странное, но заманчивое предложение, в то время как Дима узнает нечто очень важное о своем прошлом. Макеев выясняет, что правила участия в младшем эшелоне НХЛ неожиданно изменились. Он пытается вернуть команде боевой дух, чтобы успеть подготовить ребят к новым условиям. Калинин является на тренировку «Медведей», однако на площадке его ждет не самый приятный сюрприз.