Daredevil 2015 - 2018 season 2

Season premiere 18 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Daredevil" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Сорвиголова» Мэтт Мердок, слепой адвокат днем и мститель в маске ночью, сталкивается с новым врагом — им становится древняя тайная организация «Нога», цель которой завоевать мир. На его сложном пути встречается новое препятствие — Фрэнк Касл, стрелок, бывший военный, потерявший семью и тоже ставший мстителем. Но его методы достижения результата противоречат моральным установкам Мэтта. Также для борьбы с организацией «Нога» Сорвиголова объединяется со своей старой знакомой Электрой.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.6 IMDb
"Daredevil" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Bang
Season 2 Episode 1
18 March 2016
Dogs to a Gunfight
Season 2 Episode 2
18 March 2016
New York's Finest
Season 2 Episode 3
18 March 2016
Penny and Dime
Season 2 Episode 4
18 March 2016
Kinbaku
Season 2 Episode 5
18 March 2016
Regrets Only
Season 2 Episode 6
18 March 2016
Semper Fidelis
Season 2 Episode 7
18 March 2016
Guilty as Sin
Season 2 Episode 8
18 March 2016
Seven Minutes in Heaven
Season 2 Episode 9
18 March 2016
The Man in the Box
Season 2 Episode 10
18 March 2016
.380
Season 2 Episode 11
18 March 2016
The Dark at the End of the Tunnel
Season 2 Episode 12
18 March 2016
A Cold Day in Hell's Kitchen
Season 2 Episode 13
18 March 2016
TV series release schedule
