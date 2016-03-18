Во 2 сезоне сериала «Сорвиголова» Мэтт Мердок, слепой адвокат днем и мститель в маске ночью, сталкивается с новым врагом — им становится древняя тайная организация «Нога», цель которой завоевать мир. На его сложном пути встречается новое препятствие — Фрэнк Касл, стрелок, бывший военный, потерявший семью и тоже ставший мстителем. Но его методы достижения результата противоречат моральным установкам Мэтта. Также для борьбы с организацией «Нога» Сорвиголова объединяется со своей старой знакомой Электрой.