Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

He-Man and the Masters of the Universe 2021 - 2022, season 3

He-Man and the Masters of the Universe season 3 poster
Kinoafisha TV Shows He-Man and the Masters of the Universe Seasons Season 3
He-Man and the Masters of the Universe 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"He-Man and the Masters of the Universe" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» победу в сражении одержали темные мастера. Теперь судьба Хи-Мэна, его друзей и всей планеты Этерния буквально висит на волоске. Но оставшиеся в живых герои не собираются сдаваться, они намерены объединить силы, чтобы бросить вызов дракону, подпитывающемуся энергией Хаоса. Если их план принесет ожидаемые плоды, то они смогут исправить ситуацию и вернуть все на круги своя. Но для этого Хи-Мэну понадобится множество редких артефактов, уникальных способностей, а главное – упорных тренировок. Теперь битва между Героем и Злодеем выйдет на новый уровень.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

He-Man and the Masters of the Universe List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Haunting of Castle Grayskull
Season 3 Episode 1
18 August 2022
Frozen Solid
Season 3 Episode 2
18 August 2022
Wrath of the Mer-Man
Season 3 Episode 3
18 August 2022
The Tomb of Grayskull
Season 3 Episode 4
18 August 2022
A Leap of Faith
Season 3 Episode 5
18 August 2022
In-Can't-Ation
Season 3 Episode 6
18 August 2022
The Beginning of the End (Part 1 of 2)
Season 3 Episode 7
18 August 2022
The End of the Beginning (Part 2 of 2)
Season 3 Episode 8
18 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more