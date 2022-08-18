В 3 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» победу в сражении одержали темные мастера. Теперь судьба Хи-Мэна, его друзей и всей планеты Этерния буквально висит на волоске. Но оставшиеся в живых герои не собираются сдаваться, они намерены объединить силы, чтобы бросить вызов дракону, подпитывающемуся энергией Хаоса. Если их план принесет ожидаемые плоды, то они смогут исправить ситуацию и вернуть все на круги своя. Но для этого Хи-Мэну понадобится множество редких артефактов, уникальных способностей, а главное – упорных тренировок. Теперь битва между Героем и Злодеем выйдет на новый уровень.