Во 2 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» история о молодом принце Адаме с планеты Этерния продолжается. При помощи своих верных соратников и магического меча он по-прежнему будет сражаться с врагами за родную планету. Битва между главным героем и озлобленным Скелетором выйдет на новый уровень, когда Хи-Мэн и злодей создадут новые могущественные команды. Напомним, наследник монарха Раднора и королевы Виктории жил беспечной жизнью. Однако у юноши есть секрет, о котором ничего не знают даже его коронованные родители. Лишь самым близким друзьям известно, что Адам является Хи-Мэном – сильнейшим воином в галактике.