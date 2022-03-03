Menu
Season premiere 3 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
Во 2 сезоне сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» история о молодом принце Адаме с планеты Этерния продолжается. При помощи своих верных соратников и магического меча он по-прежнему будет сражаться с врагами за родную планету. Битва между главным героем и озлобленным Скелетором выйдет на новый уровень, когда Хи-Мэн и злодей создадут новые могущественные команды. Напомним, наследник монарха Раднора и королевы Виктории жил беспечной жизнью. Однако у юноши есть секрет, о котором ничего не знают даже его коронованные родители. Лишь самым близким друзьям известно, что Адам является Хи-Мэном – сильнейшим воином в галактике.

5.7
12 votes
5.9 IMDb

The World Above
Season 2 Episode 1
3 March 2022
The World Below
Season 2 Episode 2
3 March 2022
Eternia 2000
Season 2 Episode 3
3 March 2022
A Very Hungry Dragonfly
Season 2 Episode 4
3 March 2022
Meanwhile
Season 2 Episode 5
3 March 2022
Divided We Stand
Season 2 Episode 6
3 March 2022
The Battle of Avion
Season 2 Episode 7
3 March 2022
The Fifth Nemesis
Season 2 Episode 8
3 March 2022
