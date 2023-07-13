Menu
Russian
The Devil Is a Part-Timer! 2013 - 2023, season 3

The Devil Is a Part-Timer! season 3 poster
Hataraku Maou-sama!
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"The Devil Is a Part-Timer!" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» Садао, так и не сумевший приспособиться к жизни в человеческом мире, пытается диктовать в нем свои условия. Мау, Эми и Алас Рамус проводят насыщенный событиями день в парке развлечений. Тем временем трое их преследователей делают все, что в их силах, чтобы слиться с толпой. Едва Эми удается расслабиться, силы Мальбранша прибывают в Токио, и начинается битва за священный меч. В самый критический момент мисс Амане наконец раскрывает, кто она на самом деле. Сумеют ли Мау и Эми защитить Алас и получит ли Габриэль то, о чем он так давно мечтает? Теперь будущее зависит только от них самих.

8.8
7.4 IMDb
The Devil Is a Part-Timer! List of episodes TV series release schedule
The Devil Returns to the Workplace
Season 3 Episode 1
13 July 2023
The Devil and the Hero Question Their Daily Routine
Season 3 Episode 2
20 July 2023
The Devil and the Hero Take the First Steps Toward a New Dream
Season 3 Episode 3
27 July 2023
The Devil and the Hero Go Futon Shopping
Season 3 Episode 4
3 August 2023
The Hero Says Good-Bye for a Time
Season 3 Episode 5
10 August 2023
The Devil Gets Off to a Late Start
Season 3 Episode 6
17 August 2023
The Hero Weeps
Season 3 Episode 7
24 August 2023
The Hero Questions Her Hometown
Season 3 Episode 8
31 August 2023
The Devil Vomits
Season 3 Episode 9
7 September 2023
The Devil Loses His Standing
Season 3 Episode 10
14 September 2023
The Hero Dances on the Battlefield
Season 3 Episode 11
21 September 2023
The Devil and the Hero Witness Change in Ente Isla
Season 3 Episode 12
28 September 2023
