Повелитель тьмы на подработке! 2013 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Повелитель тьмы на подработке!
Hataraku Maou-sama!
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Повелитель тьмы на подработке!»

В 3-м сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» Садао, так и не сумевший приспособиться к жизни в человеческом мире, пытается диктовать в нем свои условия. Мау, Эми и Алас Рамус проводят насыщенный событиями день в парке развлечений. Тем временем трое их преследователей делают все, что в их силах, чтобы слиться с толпой. Едва Эми удается расслабиться, силы Мальбранша прибывают в Токио, и начинается битва за священный меч. В самый критический момент мисс Амане наконец раскрывает, кто она на самом деле. Сумеют ли Мау и Эми защитить Алас и получит ли Габриэль то, о чем он так давно мечтает? Теперь будущее зависит только от них самих.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий сериала Повелитель тьмы на подработке!

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дьявол возвращается на рабочее место The Devil Returns to the Workplace
Сезон 3 Серия 1
13 июля 2023
Дьявол и Герой подвергают сомнению свой распорядок дня The Devil and the Hero Question Their Daily Routine
Сезон 3 Серия 2
20 июля 2023
Дьявол и Герой делают первые шаги навстречу новой мечте The Devil and the Hero Take the First Steps Toward a New Dream
Сезон 3 Серия 3
27 июля 2023
Дьявол и герой отправляются за футонами The Devil and the Hero Go Futon Shopping
Сезон 3 Серия 4
3 августа 2023
Герой на время прощается The Hero Says Good-Bye for a Time
Сезон 3 Серия 5
10 августа 2023
Дьявол поздно начинает The Devil Gets Off to a Late Start
Сезон 3 Серия 6
17 августа 2023
Герой плачет The Hero Weeps
Сезон 3 Серия 7
24 августа 2023
Герой задает вопросы о ее родном городе The Hero Questions Her Hometown
Сезон 3 Серия 8
31 августа 2023
Дьявол рвет The Devil Vomits
Сезон 3 Серия 9
7 сентября 2023
Дьявол сдает позиции The Devil Loses His Standing
Сезон 3 Серия 10
14 сентября 2023
Герой танцует на поле боя The Hero Dances on the Battlefield
Сезон 3 Серия 11
21 сентября 2023
Дьявол и герой становятся свидетелями перемен The Devil and the Hero Witness Change in Ente Isla
Сезон 3 Серия 12
28 сентября 2023
