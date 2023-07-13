В 3-м сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» Садао, так и не сумевший приспособиться к жизни в человеческом мире, пытается диктовать в нем свои условия. Мау, Эми и Алас Рамус проводят насыщенный событиями день в парке развлечений. Тем временем трое их преследователей делают все, что в их силах, чтобы слиться с толпой. Едва Эми удается расслабиться, силы Мальбранша прибывают в Токио, и начинается битва за священный меч. В самый критический момент мисс Амане наконец раскрывает, кто она на самом деле. Сумеют ли Мау и Эми защитить Алас и получит ли Габриэль то, о чем он так давно мечтает? Теперь будущее зависит только от них самих.