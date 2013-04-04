В 1 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» король демонов потерпел поражение и вынужден скрываться от преследователей. Вместе с генералом Алсиэлем он совершает прыжок в волшебный телепорт и переносится в современный Токио. Вскоре гости из потустороннего мира понимают, что утратили все свои магические способности и превратились в простых юношей. Им нужно адаптироваться к новым реалиям, и, в первую очередь, найти способ себя обеспечивать. Но не только они оказались в человеческом мире. Эмилия, которая одержала победу над Садао, тоже последовала за героями. Ее задача – уничтожить противника любой ценой.