Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Devil Is a Part-Timer! 2013, season 1

The Devil Is a Part-Timer! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Devil Is a Part-Timer! Seasons Season 1

Hataraku Maou-sama!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"The Devil Is a Part-Timer!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» король демонов потерпел поражение и вынужден скрываться от преследователей. Вместе с генералом Алсиэлем он совершает прыжок в волшебный телепорт и переносится в современный Токио. Вскоре гости из потустороннего мира понимают, что утратили все свои магические способности и превратились в простых юношей. Им нужно адаптироваться к новым реалиям, и, в первую очередь, найти способ себя обеспечивать. Но не только они оказались в человеческом мире. Эмилия, которая одержала победу над Садао, тоже последовала за героями. Ее задача – уничтожить противника любой ценой.

Series rating

8.8
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Write review
The Devil Is a Part-Timer! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Devil Arrives in Sasazuka
Season 1 Episode 1
4 April 2013
The Hero Stays at the Devil's Castle for Work Reasons
Season 1 Episode 2
11 April 2013
The Devil Goes on a Date with His Junior in Shinjuku
Season 1 Episode 3
18 April 2013
The Hero Experiences Human Warmth
Season 1 Episode 4
25 April 2013
The Devil and the Hero Save Sasazuka
Season 1 Episode 5
2 May 2013
The Devil Climbs the Stairway to School
Season 1 Episode 6
9 May 2013
The Devil's Budget is Saved by Neighborliness
Season 1 Episode 7
16 May 2013
The Hero Enters the Fray
Season 1 Episode 8
23 May 2013
The Hero Experiences a Fray
Season 1 Episode 9
30 May 2013
The Devil and the Hero Take a Break from the Daily Routine
Season 1 Episode 10
6 June 2013
The Hero Stays True to Her Convictions
Season 1 Episode 11
13 June 2013
The Devil Carries Out His Duties
Season 1 Episode 12
20 June 2013
The Devil and the Hero Do Some Honest Hard Work
Season 1 Episode 13
27 June 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more