The Devil Is a Part-Timer! 2013, season 2

Season premiere 14 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"The Devil Is a Part-Timer!" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» приключения гостей из потустороннего мира в современном Токио продолжаются. Королю демонов и его приспешнику пришлось устроиться на работу и смириться с тем, что в той реальности, где они оказались, никто не обладает магическими способностями, в том числе они сами. Напомним, в предыдущем сезоне Эмилия выслеживает Садао, попавшего на землю. Тем временем он получает таинственное сообщение от Чихо. Тот предупреждает повелителя злых сил о грядущих землетрясениях. В новом сезоне героев ожидает множество новых опасных и увлекательных приключений.

8.8
7.4 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
The Devil Screams in Sasazuka
Season 2 Episode 1
14 July 2022
The Devil and the Hero Inconceivably Become Parents
Season 2 Episode 2
21 July 2022
The Devil and the Hero Go to the Amusement Park as Advised
Season 2 Episode 3
28 July 2022
The Devil Learns the Pain of Losing Something Precious
Season 2 Episode 4
4 August 2022
The Devil Is at Sea After Losing His Home and His Job
Season 2 Episode 5
11 August 2022
The Hero Helps the Devil Reequip His Workplace
Season 2 Episode 6
18 August 2022
The Devil Learns That Choshi (and the World) Are Bigger that He Knew
Season 2 Episode 7
25 August 2022
The Devil Begins Farming
Season 2 Episode 8
1 September 2022
The Devil and the Hero Rise Up to Defend the Sasakis
Season 2 Episode 9
8 September 2022
The Devil Adamantly Insists on Buying a TV
Season 2 Episode 10
15 September 2022
The Devil Preaches Human Interaction
Season 2 Episode 11
22 September 2022
The Devil and The Hero Focuses on Whats happening Right Now
Season 2 Episode 12
29 September 2022
