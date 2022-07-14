Во 2 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» приключения гостей из потустороннего мира в современном Токио продолжаются. Королю демонов и его приспешнику пришлось устроиться на работу и смириться с тем, что в той реальности, где они оказались, никто не обладает магическими способностями, в том числе они сами. Напомним, в предыдущем сезоне Эмилия выслеживает Садао, попавшего на землю. Тем временем он получает таинственное сообщение от Чихо. Тот предупреждает повелителя злых сил о грядущих землетрясениях. В новом сезоне героев ожидает множество новых опасных и увлекательных приключений.