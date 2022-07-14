Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Повелитель тьмы на подработке! 2013, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Повелитель тьмы на подработке!
Киноафиша Сериалы Повелитель тьмы на подработке! Сезоны Сезон 2

Hataraku Maou-sama!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Повелитель тьмы на подработке!»

Во 2 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» приключения гостей из потустороннего мира в современном Токио продолжаются. Королю демонов и его приспешнику пришлось устроиться на работу и смириться с тем, что в той реальности, где они оказались, никто не обладает магическими способностями, в том числе они сами. Напомним, в предыдущем сезоне Эмилия выслеживает Садао, попавшего на землю. Тем временем он получает таинственное сообщение от Чихо. Тот предупреждает повелителя злых сил о грядущих землетрясениях. В новом сезоне героев ожидает множество новых опасных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Повелитель тьмы на подработке! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Крики дьявола в Сасадзуке The Devil Screams in Sasazuka
Сезон 2 Серия 1
14 июля 2022
Дьявол и герой невообразимо становятся родителями The Devil and the Hero Inconceivably Become Parents
Сезон 2 Серия 2
21 июля 2022
Дьявол и герой идут в парк развлечений, как советовали The Devil and the Hero Go to the Amusement Park as Advised
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2022
Дьявол познает боль потери чего-то драгоценного The Devil Learns the Pain of Losing Something Precious
Сезон 2 Серия 4
4 августа 2022
Дьявол в море после потери дома и работы The Devil Is at Sea After Losing His Home and His Job
Сезон 2 Серия 5
11 августа 2022
Герой помогает дьяволу переоборудовать свое рабочее место The Hero Helps the Devil Reequip His Workplace
Сезон 2 Серия 6
18 августа 2022
Дьявол узнает, что Чоши (и весь мир) больше, чем он знал The Devil Learns That Choshi (and the World) Are Bigger that He Knew
Сезон 2 Серия 7
25 августа 2022
Дьявол занимается сельским хозяйством The Devil Begins Farming
Сезон 2 Серия 8
1 сентября 2022
Дьявол и Герой восстают, чтобы защитить Сасаки The Devil and the Hero Rise Up to Defend the Sasakis
Сезон 2 Серия 9
8 сентября 2022
Дьявол непреклонно настаивает на покупке телевизора The Devil Adamantly Insists on Buying a TV
Сезон 2 Серия 10
15 сентября 2022
Дьявол проповедует человеческое взаимодействие The Devil Preaches Human Interaction
Сезон 2 Серия 11
22 сентября 2022
Дьявол и герой сосредотачиваются на том, что происходит прямо сейчас The Devil and The Hero Focuses on Whats happening Right Now
Сезон 2 Серия 12
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше