Повелитель тьмы на подработке! 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Повелитель тьмы на подработке!
Hataraku Maou-sama!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повелитель тьмы на подработке!»

В 1 сезоне сериала «Повелитель тьмы на подработке!» король демонов потерпел поражение и вынужден скрываться от преследователей. Вместе с генералом Алсиэлем он совершает прыжок в волшебный телепорт и переносится в современный Токио. Вскоре гости из потустороннего мира понимают, что утратили все свои магические способности и превратились в простых юношей. Им нужно адаптироваться к новым реалиям, и, в первую очередь, найти способ себя обеспечивать. Но не только они оказались в человеческом мире. Эмилия, которая одержала победу над Садао, тоже последовала за героями. Ее задача – уничтожить противника любой ценой.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий сериала Повелитель тьмы на подработке!

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Появление Дьявола в Сасадзуке The Devil Arrives in Sasazuka
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2013
Герой предпочитает работу и остаётся в замке Короля Демонов The Hero Stays at the Devil's Castle for Work Reasons
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2013
Дьявол идет на свидание со своим младшим в Синдзюку The Devil Goes on a Date with His Junior in Shinjuku
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2013
Герой испытывает человеческое тепло The Hero Experiences Human Warmth
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2013
Дьявол и герой спасают Сасадзуку The Devil and the Hero Save Sasazuka
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2013
Дьявол поднимается по лестнице в школу The Devil Climbs the Stairway to School
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2013
Бюджет дьявола спасает добрососедство The Devil's Budget is Saved by Neighborliness
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2013
Герой вступает в бой The Hero Enters the Fray
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2013
Герой переживает драку The Hero Experiences a Fray
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2013
Дьявол и герой отдыхают от повседневной рутины The Devil and the Hero Take a Break from the Daily Routine
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2013
Герой остается верен своим убеждениям The Hero Stays True to Her Convictions
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2013
Дьявол выполняет свои обязанности The Devil Carries Out His Duties
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2013
Дьявол и герой делают честную тяжелую работу The Devil and the Hero Do Some Honest Hard Work
Сезон 1 Серия 13
27 июня 2013
