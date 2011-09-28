Four Weddings and a Funeral (Minus Three Weddings and One Funeral)
Season 2 / Episode 214 April 2012
Episode description
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Счастливый конец» одна из главных героинь заставляет всю команду работать над совместным проектом, а лимузин Макса неожиданно впечатляет крайне тяжелого на подъем босса Брэда. Сменит ли он свое отношение к самому парню?
