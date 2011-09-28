Four Weddings and a Funeral (Minus Three Weddings and One Funeral)
Season 2 / Episode 214 April 2012
Episode description
Во 2 сезоне 17 серии сериала «Счастливый конец» Джейн и Алекс объединяются, чтобы убедить Дэйва в том, что он вообразил себе что-то лишнее. По ходу развития сюжета становится понятно, что Дэйв, кажется, вообще не подвергается газлайтингу...
