Four Weddings and a Funeral (Minus Three Weddings and One Funeral)
Season 2 / Episode 214 April 2012
Episode description
Во 2 сезоне 8 серии сериала «Счастливый конец» одна из главных героинь шьет специальные наряды для Джейн, Макса и Пенни. По ходу дела парни неожиданно сближаются со своим необычным почтальоном, который оказывается довольно интересным человеком.
