Четыре свадьбы и похороны (Минус три свадьбы и одни похороны)
Сезон 2 / Серия 214 апреля 2012
О чем серия
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Счастливый конец» одна из главных героинь заставляет всю команду работать над совместным проектом, а лимузин Макса неожиданно впечатляет крайне тяжелого на подъем босса Брэда. Сменит ли он свое отношение к самому парню?
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