Четыре свадьбы и похороны (Минус три свадьбы и одни похороны)
Сезон 2 / Серия 214 апреля 2012
О чем серия
Во 2 сезоне 17 серии сериала «Счастливый конец» Джейн и Алекс объединяются, чтобы убедить Дэйва в том, что он вообразил себе что-то лишнее. По ходу развития сюжета становится понятно, что Дэйв, кажется, вообще не подвергается газлайтингу...
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