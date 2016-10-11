Menu
Fresh Off the Boat 2015 - 2020 season 3

Fresh Off the Boat season 3 poster
Fresh Off the Boat
Fresh Off the Boat 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"Fresh Off the Boat" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» китаец Луис Хуанг, недавно переехавший во Флориду вместе со своей семьей, с переменным успехом продолжает заниматься бизнесом. По своим привычкам азиатская семья по-прежнему отличается от местного населения. Отпуск они проводят на Тайване, а после возвращения Луис нанимает домработницу, чтобы облегчить жизнь своей жене. Однако супруга внезапно обижается на это. Правда, вскоре Джессика понимает, что может потратить освободившееся время на писательство. Она приступает к своему первому роману в жанре хоррор. Близится Хеллоуин, и дети четы Хуанг обсуждают идеи карнавальных костюмов.

Series rating

7.6
Rate 20 votes
7.7 IMDb

"Fresh Off the Boat" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Coming from America
Season 3 Episode 1
11 October 2016
Breaking Chains
Season 3 Episode 2
18 October 2016
Louisween
Season 3 Episode 3
25 October 2016
Citizen Jessica
Season 3 Episode 4
1 November 2016
No Thanks-giving
Season 3 Episode 5
15 November 2016
WWJD: What Would Jessica Do?
Season 3 Episode 6
29 November 2016
The Taming of the Dads
Season 3 Episode 7
6 December 2016
Where Are the Giggles?
Season 3 Episode 8
13 December 2016
How to Be an American
Season 3 Episode 9
3 January 2017
The Best of Orlando
Season 3 Episode 10
17 January 2017
Clean Slate
Season 3 Episode 11
18 January 2017
Sisters Without Subtext
Season 3 Episode 12
7 February 2017
Neighbors with Attitude
Season 3 Episode 13
14 February 2017
The Gloves Are Off
Season 3 Episode 14
21 February 2017
Living While Eddie
Season 3 Episode 15
28 February 2017
Gabby Goose
Season 3 Episode 16
7 March 2017
The Flush
Season 3 Episode 17
14 March 2017
Time to Get Ill
Season 3 Episode 18
4 April 2017
Driving Miss Jenny
Season 3 Episode 19
11 April 2017
The Masters
Season 3 Episode 20
18 April 2017
Pie vs. Cake
Season 3 Episode 21
2 May 2017
This Is Us
Season 3 Episode 22
9 May 2017
This Isn't Us
Season 3 Episode 23
16 May 2017
