Во 2 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» продолжаются приключения Луиса и Джессики Хуанг и их детей в новом городе. После того как отчаянная азиатская семья перебралась в Орландо, прошел год. Героям удалось адаптироваться в новой реальности, хотя это оказалось не так просто. Джессика начала общаться с местными домохозяйками и даже стала видеть положительные стороны провинциальной жизни. Тем временем ее супруг делает все, чтобы их мясной ресторан стал рентабельным. У Эвана выпадает последний молочный зуб, Эмери быстро добивается популярности среди сверстников, а вот баскетболист Эдди чувствует себя чужим во Флориде.