Fresh Off the Boat 2015 - 2020 season 2

Fresh Off the Boat season 2 poster
Fresh Off the Boat 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Fresh Off the Boat" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Трудности ассимиляции» продолжаются приключения Луиса и Джессики Хуанг и их детей в новом городе. После того как отчаянная азиатская семья перебралась в Орландо, прошел год. Героям удалось адаптироваться в новой реальности, хотя это оказалось не так просто. Джессика начала общаться с местными домохозяйками и даже стала видеть положительные стороны провинциальной жизни. Тем временем ее супруг делает все, чтобы их мясной ресторан стал рентабельным. У Эвана выпадает последний молочный зуб, Эмери быстро добивается популярности среди сверстников, а вот баскетболист Эдди чувствует себя чужим во Флориде.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
7.7 IMDb
"Fresh Off the Boat" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Family Business Trip
Season 2 Episode 1
22 September 2015
Boy II Man
Season 2 Episode 2
29 September 2015
Shaquille O'Neal Motors
Season 2 Episode 3
6 October 2015
The Fall Ball
Season 2 Episode 4
13 October 2015
Miracle on Dead Street
Season 2 Episode 5
27 October 2015
Good Morning Orlando
Season 2 Episode 6
3 November 2015
The Big 1-2
Season 2 Episode 7
10 November 2015
Huangsgiving
Season 2 Episode 8
17 November 2015
We Done Son
Season 2 Episode 9
1 December 2015
The Real Santa
Season 2 Episode 10
8 December 2015
Year of the Rat
Season 2 Episode 11
2 February 2016
Love and Loopholes
Season 2 Episode 12
9 February 2016
Phil's Phaves
Season 2 Episode 13
16 February 2016
Michael Chang Fever
Season 2 Episode 14
23 February 2016
Keep ‘Em Separated
Season 2 Episode 15
8 March 2016
Tight Two
Season 2 Episode 16
15 March 2016
Doing It Right
Season 2 Episode 17
22 March 2016
Week in Review
Season 2 Episode 18
29 March 2016
Jessica Place
Season 2 Episode 19
5 April 2016
Hi, My Name Is…
Season 2 Episode 20
26 April 2016
Rent Day
Season 2 Episode 21
3 May 2016
Gotta Be Me
Season 2 Episode 22
10 May 2016
The Manchurian Dinner Date
Season 2 Episode 23
17 May 2016
Bring the Pain
Season 2 Episode 24
24 May 2016
