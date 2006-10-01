Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Everybody Hates Chris Seasons Season 2 Episode 16

Everybody Hates Chris 2005 - 2009 episode 16 season 2

8.0 Rate
10 votes
"Everybody Hates Chris" season 2 all episodes
Everybody Hates Rejection
Season 2 / Episode 1 1 October 2006
Everybody Hates the Class President
Season 2 / Episode 2 8 October 2006
Everybody Hates Elections
Season 2 / Episode 3 16 October 2006
Everybody Hates a Liar
Season 2 / Episode 4 23 October 2006
Everybody Hates Malvo
Season 2 / Episode 5 30 October 2006
Everybody Hates the Buddy System
Season 2 / Episode 6 6 November 2006
Everybody Hates Promises
Season 2 / Episode 7 13 November 2006
Everybody Hates Thanksgiving
Season 2 / Episode 8 20 November 2006
Everybody Hates Superstition
Season 2 / Episode 9 27 November 2006
Everybody Hates Kris
Season 2 / Episode 10 11 December 2006
Everybody Hates Eggs
Season 2 / Episode 11 22 January 2007
Everybody Hates Hall Monitors
Season 2 / Episode 12 29 January 2007
Everybody Hates Snow Day
Season 2 / Episode 13 5 February 2007
Everybody Hates the Substitute
Season 2 / Episode 14 12 February 2007
Everybody Hates Cutting School
Season 2 / Episode 15 19 February 2007
Everybody Hates Chain Snatching
Season 2 / Episode 16 26 February 2007
Everybody Hates DJs
Season 2 / Episode 17 19 March 2007
Everybody Hates Baseball
Season 2 / Episode 18 26 March 2007
Everybody Hates Gambling
Season 2 / Episode 19 23 April 2007
Everybody Hates Dirty Jokes
Season 2 / Episode 20 30 April 2007
Everybody Hates Math
Season 2 / Episode 21 7 May 2007
Everybody Hates the Last Day
Season 2 / Episode 22 14 May 2007
Episode description

Во 2 сезоне 16 серии сериала «Все ненавидят Криса» Крис случайно предотвращает ограбление и теперь обязан за это отдать золотую цепочку Малво. Пока Крис пытается найти выход из этой ситуации, Рошель обнаруживает тайную кредитную карту у Джулиуса.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Chebi 2
Chebi 2 25 comments
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae 16 comments
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland 116 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more