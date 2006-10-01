Everybody Hates Chris 2005 - 2009 episode 4 season 2
"Everybody Hates Chris" season 2 all episodes
Everybody Hates Rejection
Season 2 / Episode 11 October 2006
Everybody Hates the Class President
Season 2 / Episode 28 October 2006
Everybody Hates Elections
Season 2 / Episode 316 October 2006
Everybody Hates a Liar
Season 2 / Episode 423 October 2006
Everybody Hates Malvo
Season 2 / Episode 530 October 2006
Everybody Hates the Buddy System
Season 2 / Episode 66 November 2006
Everybody Hates Promises
Season 2 / Episode 713 November 2006
Everybody Hates Thanksgiving
Season 2 / Episode 820 November 2006
Everybody Hates Superstition
Season 2 / Episode 927 November 2006
Everybody Hates Kris
Season 2 / Episode 1011 December 2006
Everybody Hates Eggs
Season 2 / Episode 1122 January 2007
Everybody Hates Hall Monitors
Season 2 / Episode 1229 January 2007
Everybody Hates Snow Day
Season 2 / Episode 135 February 2007
Everybody Hates the Substitute
Season 2 / Episode 1412 February 2007
Everybody Hates Cutting School
Season 2 / Episode 1519 February 2007
Everybody Hates Chain Snatching
Season 2 / Episode 1626 February 2007
Everybody Hates DJs
Season 2 / Episode 1719 March 2007
Everybody Hates Baseball
Season 2 / Episode 1826 March 2007
Everybody Hates Gambling
Season 2 / Episode 1923 April 2007
Everybody Hates Dirty Jokes
Season 2 / Episode 2030 April 2007
Everybody Hates Math
Season 2 / Episode 217 May 2007
Everybody Hates the Last Day
Season 2 / Episode 2214 May 2007
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Все ненавидят Криса» когда Крис избавляет Ташу от мышки в шкафу, девушка прилюдно награждает его поцелуем в щеку. После Крис неумышленно порождает слух, будто смог охмурить девушку, которая нравится всем парням в районе.
