В 5 сезоне сериала «Эмили в Париже» главная героиня продолжает строить карьеру и искать себя за пределами Франции. После череды личных и профессиональных событий Эмили Купер получает неожиданное предложение — возглавить офис агентства Agence Grateau в Риме. Теперь ей предстоит совмещать работу в новой стране с попытками сохранить связь с друзьями и коллегами в Париже.

В Италии Эмили сталкивается с новыми проблемами, амбициозными проектами и яркими знакомствами, среди которых особое место занимает обаятельный итальянец Марчелло. Однако прошлое не отпускает героиню — чувства к Габриэлю вновь дают о себе знать. Между карьерой, любовью и личными принципами Эмили предстоит сделать важный выбор, который определит её будущее.