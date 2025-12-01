Menu
Emily in Paris 2020 - 2025, season 5

Emily in Paris season 5 poster
Season premiere 18 December 2025
Production year 2025
Number of episodes 1
Runtime 30 minutes
"Emily in Paris" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Эмили в Париже» главная героиня продолжает строить карьеру и искать себя за пределами Франции. После череды личных и профессиональных событий Эмили Купер получает неожиданное предложение — возглавить офис агентства Agence Grateau в Риме. Теперь ей предстоит совмещать работу в новой стране с попытками сохранить связь с друзьями и коллегами в Париже.

В Италии Эмили сталкивается с новыми проблемами, амбициозными проектами и яркими знакомствами, среди которых особое место занимает обаятельный итальянец Марчелло. Однако прошлое не отпускает героиню — чувства к Габриэлю вновь дают о себе знать. Между карьерой, любовью и личными принципами Эмили предстоит сделать важный выбор, который определит её будущее.

Series rating

9.9
Rate 22 votes
6.8 IMDb
