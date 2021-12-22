Во 2 сезоне сериала «Эмили в Париже» события продолжают разворачиваться вокруг бесстрашной американки по имени Эмили, которая упорно не может понять культуру напыщенных и непредсказуемых французов. В новых эпизодах главная героиня знакомится с британцем по имени Альфи, который, как и она, просто ненавидит все, что связано с Парижем. Кроме того, Эмили пытается поговорить со своей подругой Камил насчет отношений с Гэбриэлом, но не знает, как найти к ней верный подход. В итоге она невольно становится обманщицей, ведь Камил искренне переживает из-за бойфренда и надеется вернуть его себе…