Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Emily in Paris 2020, season 2

Emily in Paris season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Emily in Paris Seasons Season 2
Emily in Paris 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Emily in Paris" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Эмили в Париже» события продолжают разворачиваться вокруг бесстрашной американки по имени Эмили, которая упорно не может понять культуру напыщенных и непредсказуемых французов. В новых эпизодах главная героиня знакомится с британцем по имени Альфи, который, как и она, просто ненавидит все, что связано с Парижем. Кроме того, Эмили пытается поговорить со своей подругой Камил насчет отношений с Гэбриэлом, но не знает, как найти к ней верный подход. В итоге она невольно становится обманщицей, ведь Камил искренне переживает из-за бойфренда и надеется вернуть его себе…

Series rating

8.3
Rate 22 votes
6.8 IMDb

Emily in Paris List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Voulez-Vous Coucher Avec Moi?
Season 2 Episode 1
22 December 2021
Do You Know the Way to St. Tropez?
Season 2 Episode 2
22 December 2021
Bon Anniversaire!
Season 2 Episode 3
22 December 2021
Jules and Em
Season 2 Episode 4
22 December 2021
An Englishman in Paris
Season 2 Episode 5
22 December 2021
Boiling Point
Season 2 Episode 6
22 December 2021
The Cook, the Thief, Her Ghost and His Lover
Season 2 Episode 7
22 December 2021
Champagne Problems
Season 2 Episode 8
22 December 2021
Scents & Sensibility
Season 2 Episode 9
22 December 2021
French Revolution
Season 2 Episode 10
22 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more