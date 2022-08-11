Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dota: Dragon's Blood 2021 - 2022, season 3

Dota: Dragon's Blood season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dota: Dragon's Blood Seasons Season 3

DOTA: Dragon's Blood 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Dota: Dragon's Blood" season 3 description

В 3 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» сюжетные линии всех главных персонажей истории сходятся в одной точке. Богиня луны вновь находит источник своей утерянной силы, вот только чтобы им воспользоваться, она должна совершить путешествие в глубины своей души. Фимрин узнает, что она – новая реинкарнация Мине, а значит, внутри нее скрыта огромная божественная сила. Но чтобы пробудить ее в себе, героиня должна убить Селемине. Сможет ли она пойти на этот шаг, зная, что пути назад для нее уже не будет? Тем временем Дэвион вступает в схватку с высшим драконом Пустоты, чтобы добыть магический артефакт – Око.

Series rating

7.7
Rate 15 votes
7.7 IMDb
Dota: Dragon's Blood List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Wind Under the Door
Season 3 Episode 1
11 August 2022
Hell of Hells
Season 3 Episode 2
11 August 2022
This Stranger`s Life
Season 3 Episode 3
11 August 2022
The Hanged Man
Season 3 Episode 4
11 August 2022
Summons of the Ideal
Season 3 Episode 5
11 August 2022
Twelve Thousand, Four Hundred and Three
Season 3 Episode 6
11 August 2022
Lunartropism
Season 3 Episode 7
11 August 2022
Consider Phlebas
Season 3 Episode 8
11 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more