Во 2 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» приключения рыцаря Дэвиона, который всю жизнь посвятил сражениям, продолжатся. В предыдущем сезоне он встретил Эльдвурмома и Мариану, готовящихся к важной миссии. После знакомства с ними Дэвион оказался участником увлекательных событий, о которых раньше не мог даже вообразить. В этом сезоне ожидается как появление новых героев, так и развитие сюжетных линий с уже имеющимися персонажами, за которыми интересно наблюдать как фанатам видеоигры, так и остальным зрителям.