Dota: Dragon's Blood 2021, season 2

Dota: Dragon's Blood season 2 poster
Dota: Dragon's Blood Seasons Season 2
DOTA: Dragon's Blood 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Dota: Dragon's Blood" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» приключения рыцаря Дэвиона, который всю жизнь посвятил сражениям, продолжатся. В предыдущем сезоне он встретил Эльдвурмома и Мариану, готовящихся к важной миссии. После знакомства с ними Дэвион оказался участником увлекательных событий, о которых раньше не мог даже вообразить. В этом сезоне ожидается как появление новых героев, так и развитие сюжетных линий с уже имеющимися персонажами, за которыми интересно наблюдать как фанатам видеоигры, так и остальным зрителям.

Series rating

7.7
Rate 15 votes
7.7 IMDb

Dota: Dragon's Blood List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Nothing with Nothing
Season 2 Episode 1
18 January 2022
My Sword, My Life
Season 2 Episode 2
18 January 2022
The Lady of Situations
Season 2 Episode 3
18 January 2022
Desolate and Empty the Sea
Season 2 Episode 4
18 January 2022
The Burial of the Dead
Season 2 Episode 5
18 January 2022
The Hyacinth Girl
Season 2 Episode 6
18 January 2022
The Violet Hour
Season 2 Episode 7
18 January 2022
Unreal City
Season 2 Episode 8
18 January 2022
