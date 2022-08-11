В 3 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» сюжетные линии всех главных персонажей истории сходятся в одной точке. Богиня луны вновь находит источник своей утерянной силы, вот только чтобы им воспользоваться, она должна совершить путешествие в глубины своей души. Фимрин узнает, что она – новая реинкарнация Мине, а значит, внутри нее скрыта огромная божественная сила. Но чтобы пробудить ее в себе, героиня должна убить Селемине. Сможет ли она пойти на этот шаг, зная, что пути назад для нее уже не будет? Тем временем Дэвион вступает в схватку с высшим драконом Пустоты, чтобы добыть магический артефакт – Око.