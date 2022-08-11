Меню
DOTA: Кровь дракона 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала DOTA: Кровь дракона
Киноафиша Сериалы DOTA: Кровь дракона Сезоны Сезон 3

DOTA: Dragon's Blood 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

В 3 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» сюжетные линии всех главных персонажей истории сходятся в одной точке. Богиня луны вновь находит источник своей утерянной силы, вот только чтобы им воспользоваться, она должна совершить путешествие в глубины своей души. Фимрин узнает, что она – новая реинкарнация Мине, а значит, внутри нее скрыта огромная божественная сила. Но чтобы пробудить ее в себе, героиня должна убить Селемине. Сможет ли она пойти на этот шаг, зная, что пути назад для нее уже не будет? Тем временем Дэвион вступает в схватку с высшим драконом Пустоты, чтобы добыть магический артефакт – Око.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.7 IMDb
Список серий сериала DOTA: Кровь дракона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сквозняк под дверью The Wind Under the Door
Сезон 3 Серия 1
11 августа 2022
Адская бездна Hell of Hells
Сезон 3 Серия 2
11 августа 2022
Жизнь незнакомца This Stranger`s Life
Сезон 3 Серия 3
11 августа 2022
Повешенный The Hanged Man
Сезон 3 Серия 4
11 августа 2022
Идеальный призыв Summons of the Ideal
Сезон 3 Серия 5
11 августа 2022
Двенадцать тысяч четыреста три Twelve Thousand, Four Hundred and Three
Сезон 3 Серия 6
11 августа 2022
Лунатропизм Lunartropism
Сезон 3 Серия 7
11 августа 2022
Вспомни о Флебе Consider Phlebas
Сезон 3 Серия 8
11 августа 2022
