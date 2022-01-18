Меню
DOTA: Кровь дракона 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала DOTA: Кровь дракона
DOTA: Dragon's Blood 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

Во 2 сезоне сериала «DOTA: Кровь дракона» приключения рыцаря Дэвиона, который всю жизнь посвятил сражениям, продолжатся. В предыдущем сезоне он встретил Эльдвурмома и Мариану, готовящихся к важной миссии. После знакомства с ними Дэвион оказался участником увлекательных событий, о которых раньше не мог даже вообразить. В этом сезоне ожидается как появление новых героев, так и развитие сюжетных линий с уже имеющимися персонажами, за которыми интересно наблюдать как фанатам видеоигры, так и остальным зрителям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.7 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Связь ничего с ничем Nothing with Nothing
Сезон 2 Серия 1
18 января 2022
Клинок и жизнь My Sword, My Life
Сезон 2 Серия 2
18 января 2022
Владычица обстоятельств The Lady of Situations
Сезон 2 Серия 3
18 января 2022
Безбрежное и пустынное море Desolate and Empty the Sea
Сезон 2 Серия 4
18 января 2022
Похороны мертвеца The Burial of the Dead
Сезон 2 Серия 5
18 января 2022
Гиацинтовая невеста The Hyacinth Girl
Сезон 2 Серия 6
18 января 2022
Лиловый час The Violet Hour
Сезон 2 Серия 7
18 января 2022
Призрачный город Unreal City
Сезон 2 Серия 8
18 января 2022
