Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 8 season 1
7.4Rate
11 votes
"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 1 all episodes
Сон, деньги и Чернобыль / Дорога
Season 1 / Episode 113 October 2014
Беглец / Ах, эта свадьба…
Season 1 / Episode 214 October 2014
Граница / Припять
Season 1 / Episode 315 October 2014
Охота / Фантомы
Season 1 / Episode 416 October 2014
Сестра / Бункер
Season 1 / Episode 520 October 2014
Человек в беде / Там
Season 1 / Episode 621 October 2014
За день до… / КГБ СССР
Season 1 / Episode 722 October 2014
Враг во времени / ЧП в Четвёртом Блоке
Season 1 / Episode 823 October 2014
Episode description
В 1 сезоне 8 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» команда Паши не оставляет попыток вызволить себя из лап чекистов и поменять течение времени. Однако им предстоит столкнуться с незнакомцем, который уже мелькал на их пути.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email