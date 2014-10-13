Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 7 season 1
8.2Rate
13 votes
"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 1 all episodes
Сон, деньги и Чернобыль / Дорога
Season 1 / Episode 113 October 2014
Беглец / Ах, эта свадьба…
Season 1 / Episode 214 October 2014
Граница / Припять
Season 1 / Episode 315 October 2014
Охота / Фантомы
Season 1 / Episode 416 October 2014
Сестра / Бункер
Season 1 / Episode 520 October 2014
Человек в беде / Там
Season 1 / Episode 621 October 2014
За день до… / КГБ СССР
Season 1 / Episode 722 October 2014
Враг во времени / ЧП в Четвёртом Блоке
Season 1 / Episode 823 October 2014
Episode description
В 1 сезоне 7 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» компания ребят проваливается в прошлое. ЧП на станции еще не произошло, и они пробуют предотвратить взрыв. Однако бдительные местные чекисты отнюдь не склонны доверять гостям из будущего.
