Kinoafisha TV Shows Chernobyl: Zone of Exclusion Seasons Season 1 Episode 6

Chernobyl: Zone of Exclusion 2014 - 2019 episode 6 season 1

"Chernobyl: Zone of Exclusion" season 1 all episodes
Сон, деньги и Чернобыль / Дорога
Season 1 / Episode 1 13 October 2014
Беглец / Ах, эта свадьба…
Season 1 / Episode 2 14 October 2014
Граница / Припять
Season 1 / Episode 3 15 October 2014
Охота / Фантомы
Season 1 / Episode 4 16 October 2014
Сестра / Бункер
Season 1 / Episode 5 20 October 2014
Человек в беде / Там
Season 1 / Episode 6 21 October 2014
За день до… / КГБ СССР
Season 1 / Episode 7 22 October 2014
Враг во времени / ЧП в Четвёртом Блоке
Season 1 / Episode 8 23 October 2014
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» на глаза Паше и его спутникам попадается бункер. Ранее там проживали специалисты, изучавшие спецзону. Внезапно до компании героев доходит: они на местности совсем не одни.

