Californication All seasons
Californication
18+
Production year
2007
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
8.0
10
votes
8.3
IMDb
All seasons of "Californication"
Season 1
12 episodes
13 August 2007 - 29 October 2007
Season 2
12 episodes
28 September 2008 - 14 December 2008
Season 3
12 episodes
27 September 2009 - 13 December 2009
Season 4
12 episodes
9 January 2011 - 27 March 2011
Season 5
12 episodes
8 January 2012 - 1 April 2012
Season 6
12 episodes
13 January 2013 - 7 April 2013
Season 7
12 episodes
13 April 2014 - 29 June 2014
