Californication poster
Californication 18+
Production year 2007
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Showtime

Series rating

8.0
Rate 10 votes
8.3 IMDb
All seasons of "Californication"
Californication - Season 1 Season 1
12 episodes 13 August 2007 - 29 October 2007
 
Californication - Season 2 Season 2
12 episodes 28 September 2008 - 14 December 2008
 
Californication - Season 3 Season 3
12 episodes 27 September 2009 - 13 December 2009
 
Californication - Season 4 Season 4
12 episodes 9 January 2011 - 27 March 2011
 
Californication - Season 5 Season 5
12 episodes 8 January 2012 - 1 April 2012
 
Californication - Season 6 Season 6
12 episodes 13 January 2013 - 7 April 2013
 
Californication - Season 7 Season 7
12 episodes 13 April 2014 - 29 June 2014
 
