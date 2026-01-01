|Title
|Artist
|Time
|1
|You Can't Always Get What You Want (Mono Version)
|The Rolling Stones / Keith Richards
|4:50
|2
|Mojo
|Peeping Tom / Dan Nakamura
|3:39
|3
|Rocket Man
|My Morning Jacket / Bernie Taupin
|4:59
|4
|L.A. Woman (Paul Oakenfold Remix)
|The Doors, Paul Oakenfold / The Doors
|4:20
|5
|Light of Day
|Tommy Stinson
|4:55
|6
|Pain and Misery
|Josh Blake & The Country Gentlemen / JOSH BLAKE
|4:24
|7
|Peace of Mind
|Mindy Smith
|3:16
|8
|Lullaby
|Arco
|3:09
|9
|If You See Her, Say Hello
|Bob Dylan
|4:48
|10
|Little Round Mirrors
|Harvey Danger
|5:15
|11
|Don't Let Us Get Sick
|Madeleine Martin / Warren Zevon
|2:21
|12
|Paranoid
|Gus Black / Bill Ward
|3:25
|13
|Sunny Day In Hell
|Argyle Johansen / John Wentz
|2:37
|14
|A Girl Like You
|Mexican Institute of Sound / Pat C.
|3:43
|15
|Between the Lines (featuring Bajka)
|Bonobo / Bajka Pluwatsch
|4:35
|16
|Mohammed's Radio
|Warren Zevon
|4:50
|17
|Surrender (Unreleased Track)
|Madeleine Martin / Rick Nielsen
|1:57
|18
|That Kind of Man
|The Heavy / KELVIN SWABY
|3:38
|19
|Bad Place To Earn a Living
|Lodger
|3:16
|20
|Keep On
|Champion
|4:26
|21
|Reconsider Me
|Steve Earle, Reckless Kelly / Warren Zevon
|2:34
|22
|Only Women Bleed (Unreleased Track)
|Madeleine Martin / Dick Wagner
|1:52
|23
|High Flying Bird
|Elton John / Bernie Taupin
|4:12
|24
|You Can't Always Get What You Want (Unreleased Track)
|Tommy Stinson, Friends for Done to Death / Keith Richards
|6:29
|25
|Hank's Theme (Bonus Unreleased Track)
|Тайлер Бейтс, Tree Adams / Tree Adams
|3:18
|26
|Californication Main Title Theme (Bonus Unreleased Track)
|Тайлер Бейтс, Tree Adams / Tree Adams
|0:45
|27
|Music Video from the Showtime ® Series Californication
|The Rolling Stones, Tommy Stinson
|0:00