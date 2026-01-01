Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Californication Soundtrack

Soundtrack from "Californication"

Music from "Californication" All info
Temptation: Music From the Showtime Series Californication
Temptation: Music From the Showtime Series Californication 27 tracks. The Rolling Stones, Peeping Tom, My Morning Jacket, The Doors, Paul Oakenfold, Tommy Stinson, Josh Blake & The Country Gentlemen, Mindy Smith, Arco, Bob Dylan, Harvey Danger, Madeleine Martin, Gus Black, Argyle Johansen, Mexican Institute of Sound, Bonobo, Warren Zevon, The Heavy, Lodger, Champion, Steve Earle, Reckless Kelly, Elton John, Tommy Stinson, Friends for Done to Death, Тайлер Бейтс, Tree Adams, The Rolling Stones, Tommy Stinson
Listen
Temptation: Music from the Showtime Series Californication
Temptation: Music from the Showtime Series Californication 26 tracks. The Rolling Stones, Peeping Tom, My Morning Jacket, The Doors, Paul Oakenfold, Tommy Stinson, Josh Blake & The Country Gentlemen, Mindy Smith, Arco, Bob Dylan, Harvey Danger, Madeleine Martin, Gus Black, Argyle Johansen, Mexican Institute of Sound, Bonobo, Warren Zevon, The Heavy, Lodger, Champion, Steve Earle, Reckless Kelly, Elton John, Tommy Stinson, Friends for Done to Death, Тайлер Бейтс, Tree Adams
Listen
Californication, Season 2 (Music from the Original TV Series)
Californication, Season 2 (Music from the Original TV Series) 14 tracks. Poets & Pornstars, Rob Zombie, Warren Zevon, Sheryl Crow, Alberta Cross, Jorge Calderón, Shaw Blades, Lion's, Mark Kozelek, Neil Nathan, The Basics, Nick Cave, The Stereotypes, Brent Amaker & The Rodeo
Listen
Season 3 (Music from the Showtime Series Californication)
Season 3 (Music from the Showtime Series Californication) 13 tracks. Rob Zombie, Black Joe Lewis & The Honeybears, Danielle Duval, The Monks, John Neal, Widespread Panic, Jimmy LaFave, G.G. Allin & The Criminal Quartet, Spider Problem, Sleepy Sun, Blind Pilot, Stuffy Shmitt, Damhnait Doyle
Listen
Season 4 (Music from the Showtime Series Californication)
Season 4 (Music from the Showtime Series Californication) 13 tracks. Queens of Dogtown
Listen
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 9-12)
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 9-12) 11 tracks. Madeleine Martin, The Heavy, Lodger, Champion, Steve Earle, Reckless Kelly, Elton John, Tommy Stinson, Friends for Done to Death, Тайлер Бейтс, Tree Adams, The Rolling Stones, Tommy Stinson
Listen
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 5-8)
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 5-8) 9 tracks. Bob Dylan, Harvey Danger, Madeleine Martin, Gus Black, Argyle Johansen, Mexican Institute of Sound, Bonobo, Warren Zevon, Дэвид Духовны
Listen
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 1-4)
Temptation: Music From the Showtime Series Californication (Track Pack From Episodes 1-4) 9 tracks. The Rolling Stones, Peeping Tom, My Morning Jacket, The Doors, Paul Oakenfold, Tommy Stinson, Josh Blake & The Country Gentlemen, Mindy Smith, Arco, Дэвид Духовны
Listen
Californication (Themes from Showtime TV Series) - Single
Californication (Themes from Showtime TV Series) - Single 3 tracks. Californication Band
Listen
Title Artist Time
1 You Can't Always Get What You Want (Mono Version) The Rolling Stones / Keith Richards 4:50
2 Mojo Peeping Tom / Dan Nakamura 3:39
3 Rocket Man My Morning Jacket / Bernie Taupin 4:59
4 L.A. Woman (Paul Oakenfold Remix) The Doors, Paul Oakenfold / The Doors 4:20
5 Light of Day Tommy Stinson 4:55
6 Pain and Misery Josh Blake & The Country Gentlemen / JOSH BLAKE 4:24
7 Peace of Mind Mindy Smith 3:16
8 Lullaby Arco 3:09
9 If You See Her, Say Hello Bob Dylan 4:48
10 Little Round Mirrors Harvey Danger 5:15
11 Don't Let Us Get Sick Madeleine Martin / Warren Zevon 2:21
12 Paranoid Gus Black / Bill Ward 3:25
13 Sunny Day In Hell Argyle Johansen / John Wentz 2:37
14 A Girl Like You Mexican Institute of Sound / Pat C. 3:43
15 Between the Lines (featuring Bajka) Bonobo / Bajka Pluwatsch 4:35
16 Mohammed's Radio Warren Zevon 4:50
17 Surrender (Unreleased Track) Madeleine Martin / Rick Nielsen 1:57
18 That Kind of Man The Heavy / KELVIN SWABY 3:38
19 Bad Place To Earn a Living Lodger 3:16
20 Keep On Champion 4:26
21 Reconsider Me Steve Earle, Reckless Kelly / Warren Zevon 2:34
22 Only Women Bleed (Unreleased Track) Madeleine Martin / Dick Wagner 1:52
23 High Flying Bird Elton John / Bernie Taupin 4:12
24 You Can't Always Get What You Want (Unreleased Track) Tommy Stinson, Friends for Done to Death / Keith Richards 6:29
25 Hank's Theme (Bonus Unreleased Track) Тайлер Бейтс, Tree Adams / Tree Adams 3:18
26 Californication Main Title Theme (Bonus Unreleased Track) Тайлер Бейтс, Tree Adams / Tree Adams 0:45
27 Music Video from the Showtime ® Series Californication The Rolling Stones, Tommy Stinson 0:00
Listen to songs from "Californication" (2007) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Californication" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Za lyubov
Za lyubov
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more