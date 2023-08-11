Menu
Billions season 7 watch online

Billions season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Billions Seasons Season 7

Billions 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 11 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Billions" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Миллиарды» история о поединке между влиятельным предпринимателем Бобби Аксельродом и скрупулезным прокурором Чаком Родсом продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Бобби Аксельрод и представитель правосудия Чак Роудс вступили в отчаянное противостояние. Роудс надеялся, что расследование против такого публичного человека сделает его известным и обеспечит карьерный рост. Но по мере развития событий герои объединяются, чтобы выступить единым фронтом против общего неприятеля. Спустя некоторое время, когда конфликт исчерпывает себя, война между главными действующими лицами разгорается вновь. 

Series rating

7.7
Rate 13 votes
8.3 IMDb
"Billions" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Tower of London
Season 7 Episode 1
11 August 2023
Original Sin
Season 7 Episode 2
18 August 2023
Winston Dick Energy
Season 7 Episode 3
25 August 2023
Hurricane Rosie
Season 7 Episode 4
1 September 2023
The Gulag Archipelago
Season 7 Episode 5
8 September 2023
The Man in the Olive Drab T-Shirt
Season 7 Episode 6
15 September 2023
DMV
Season 7 Episode 7
22 September 2023
The Owl
Season 7 Episode 8
29 September 2023
Game Theory Optimal
Season 7 Episode 9
6 October 2023
Enemies List
Season 7 Episode 10
13 October 2023
Axe Global
Season 7 Episode 11
20 October 2023
Admirals Fund
Season 7 Episode 12
27 October 2023
