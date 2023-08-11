В 7 сезоне сериала «Миллиарды» история о поединке между влиятельным предпринимателем Бобби Аксельродом и скрупулезным прокурором Чаком Родсом продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Бобби Аксельрод и представитель правосудия Чак Роудс вступили в отчаянное противостояние. Роудс надеялся, что расследование против такого публичного человека сделает его известным и обеспечит карьерный рост. Но по мере развития событий герои объединяются, чтобы выступить единым фронтом против общего неприятеля. Спустя некоторое время, когда конфликт исчерпывает себя, война между главными действующими лицами разгорается вновь.