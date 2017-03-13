В 6-м сезоне сериала «Папочка» Бен по-прежнему ищет загадочную девушку, с которой он познакомился в химчистке несколько месяцев назад. Затем он проводит ночь с Оливией и Амандой, которые, как он узнает впоследствии, знакомы с загадочной незнакомкой. Ее зовут Эль. Райли находится в стрессе. Она беременна от Дэнни, однако не хочет иметь ничего общего с Бонни, которая постоянно следит за ее состоянием. Райли хочет, чтобы свекровь отправилась в поездку с Брэдом. Такер возвращается из Лос-Анджелеса. Он явно пережил там не самый лучший опыт, однако не хочет никому рассказывать о том, что произошло на самом деле.