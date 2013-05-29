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Baby Daddy 2012 - 2017 season 2

Baby Daddy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Baby Daddy Seasons Season 2
Baby Daddy 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Baby Daddy" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Папочка» приключения молодого отца продолжаются. Бен понимает, что Райли – та самая женщина, которую он искал. Ради нее он готов даже избавиться от своих вредных привычек. Тем временем Райли собирается на корпоратив. Ей нужно найти партнера, и девушка приглашает Бена. Поскольку у Дэнни все еще есть к ней чувства, герой не уверен, что он должен соглашаться. Такер узнает, что Сьюзи Кеттл опубликовала снимок Бена на одном сайте. Там высмеивают мужчин, которые врут женщинам. Райли расстраивается из-за этой публикации. Бонни пытается обратить на себя внимание Маркуса. Бен хочет использовать Сьюзи, чтобы убрать свою фотографию с сайта.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.3 IMDb

"Baby Daddy" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
I'm Not That Guy
Season 2 Episode 1
29 May 2013
There's Something Fitchy Going On
Season 2 Episode 2
5 June 2013
The Wheeler and the Dealer
Season 2 Episode 3
12 June 2013
New Bonnie vs. Old Ben
Season 2 Episode 4
12 June 2013
The Slump
Season 2 Episode 5
19 June 2013
Ben's Big Gaycare Adventure
Season 2 Episode 6
26 June 2013
On the Lamb-y
Season 2 Episode 7
10 July 2013
Never Ben in Love
Season 2 Episode 8
17 July 2013
All's Flair in Love and War
Season 2 Episode 9
24 July 2013
Test Anxiety
Season 2 Episode 10
31 July 2013
Whatever Lola Wants
Season 2 Episode 11
7 August 2013
The Christening
Season 2 Episode 12
14 August 2013
All Riled Up
Season 2 Episode 13
21 August 2013
The Emma Dilemma
Season 2 Episode 14
28 August 2013
Surprise!
Season 2 Episode 15
4 September 2013
Emma's First Christmas
Season 2 Episode 16
11 December 2013
TV series release schedule
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