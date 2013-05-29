Во 2-м сезоне сериала «Папочка» приключения молодого отца продолжаются. Бен понимает, что Райли – та самая женщина, которую он искал. Ради нее он готов даже избавиться от своих вредных привычек. Тем временем Райли собирается на корпоратив. Ей нужно найти партнера, и девушка приглашает Бена. Поскольку у Дэнни все еще есть к ней чувства, герой не уверен, что он должен соглашаться. Такер узнает, что Сьюзи Кеттл опубликовала снимок Бена на одном сайте. Там высмеивают мужчин, которые врут женщинам. Райли расстраивается из-за этой публикации. Бонни пытается обратить на себя внимание Маркуса. Бен хочет использовать Сьюзи, чтобы убрать свою фотографию с сайта.